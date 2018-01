Politiikka

Sauli Niinistö kertoi voiton­juhlistaan ja paluusta arkeen – Kuinka kävi kortti­pelissä Jenni Haukion ja anopi

Lennun vaalikaranteeni on ohi Niinistö kertoi lopuksi odotetun uutisen: "Lennun vaalikaranteeni on ohi." Presidentin mukaan koira ei ollut kuitenkaan tiedotustilaisuudessa mukana, koska "on vähän liian railakas" tällaisiin tilaisuuksiin. Jaa



Niinistö lupaa pysyä ulkopuolella kotimaan päivänpolitiikasta Vaalikampanjan aikana ehdokkaat ottivat kantaa monenmoisiin kotimaisiin kysymyksiin. Niinistökin otti kantaa muun muassa syrjäseutujen asuntojen arvonlaskun ongelmaan. Päivä vaalivoiton jälkeen hän kuitenkin palasi kotimaan politiikassa pidättyväiselle kannalla. "En tule puuttumaan mihinkään yksittäiseen lainsäädäntöön tai riitakysymykseen, vaikka vaaleissa puhuttiin aika laajalti sisäpolitiikkaa. Toivottavasti tästä ei jänyt väärää kuvaa", Niinistö sanoi. Jaa



Niinistö ei usko puolueiden merkityksen vähentyneen Niinistö ei allekirjoita puolueiden merkityksen vähenemistä sen vuoksi, että presidentinvaaleissa hän edusti kansanliikettä eikä omaa puoluettaan kokoomusta. Asiasta on käyty vilkasta keskustelua vaalien yhteydessä. "Olisi tuntunut hullulta vaalien ajaksi palata puolueen jäseneksi, kun olin toiminut jo yhden virkakauden presidenttinä. Omalla kohdallani oli luontevaa toimia näin", Niinistö sanoi. Jaa



Siirtolaisuuspolitiikan koordinaatiota EU:ssa pitäisi lisätä Kysymysten aiheet vaihtelivat laidasta laitaan. EU:n siirtolaispolitiikasta Niinistö totesi painottavansa yhteisten käytäntöjen luomista EU-maihin. "Se helpottaisi tilannetta ja auttaisi välttämään vuosien 2015-16 kaltaiset tilanteet." Turvallisuustilanteesta hän nosti esiin muun muassa Itämeren lentoturvatilanteen. "Se on yhteisessä neuvottelupöydässä ja on tärkeätä, että edes jossain pienessä Venäjä ja Nato pääsevät yhteiseen ratkaisuun." Niinistö kuitenkin muistutti, että turvallisuuspoliittista ympäristöä on hyvin vaikeata ennustaa minkä kulunut vuosi on osoittanut. Jaa



Sotkeeko vauva virkatehtävien hoidon? "Uskon, että ihan normaalin perheen tapaan selviämme. Vuorokaudessa on aika paljon tunteja", Niinistö kuittasi kysymyksen vauva-arjen ja presidenttiyden yhdistämisestä. Jaa



Kaksi erää huutopussia Niinistö kertoi pelanneensa vaimonsa Jenni Haukion ja anoppinsa kanssa kaksi erää huutopussia sunnuntain vaali-illan lopuksi. Jaa



Presidentti lähtee ensi töikseen toisen kauden aluksi Liettuaan ja Saksaan Niinistö totesi lähiaikojen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta lähtevänsä heti ulkomaille. "Olen menossa Münchenin turvallisuuskonferenssiin. Se on erinomainen paikka tavata kollegoja ja käydä mielenkiintoisia keskusteluja. Sitä ennen vietämme Liettuan itsenäisyyden juhlavuotta. Proshenkon kanssa kävimme läpi Ukrainan tilannetta ja siellä käydään nyt kovasti neuvotteluja joita Yhdysvallat ja Venäjä vetävät", Niinistö sanoi. Jaa



Presidentti lupasi ylläpitää ja mahdollisesti jopa lisätä yhteydenpitoa eduskuntapuolueisiin, jonka vähäisyyttä on vaalikampanjan aikana jonkin verran kritisoitu. "Olen ottanut viime vaalikaudella uuden tavan, että olen tavannut eduskuntapuolueiden puheenjohtajia pari kertaa vuodessa keskustellakseni ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Tätä aion jatkaa ja mahdollisesti lisätä", Niinistö sanoi. Jaa



Riehakas tunnelma jäi vaalivalvojaisiin Vaali-illan riehakas tunnelma on jäänyt taakse ja toiselle kaudelle valittu tasavallan presidentti Sauli Niinistö on palannut jälleen presidentti-instituutiolle sopivaan arvokkaaseen esiintymiseen. Niinistö kiitti äänestäjiä, mediaa ja omia tukijoitaan arvokkaasta työstä. "Tässä pikku hiljaa palataan päivärytmiin", Niinistö sanoi. Niinistö kertoi puhuneensa juuri puhelun Ukrainan presidentin Petro Poroshenkon kanssa. Jaa



HS seuraa hetki hetkeltä presidentti Sauli Niinistön mediatapaamista Sauli Niinistön voitto sunnuntaina käydyissä presidentinvaaleissa oli täysin ylivoimainen. Niinistö kertoo vaalien jälkeisiä mietteitään medioille virka-asunnossaan Mäntyniemessä maanantaina klo 15 alkaen. HS seuraa tiedotustilaisuutta sekä suoralla videolähetyksellä, että kirjoitetulla live-seurannalla. Jaa





kuuden vuoden virkakaudelle valittu presidentti Sauli Niinistö valotti maanantaina tiedotustilaisuudessa sitä, miten eilisen vaalivoiton juhlinta ja sitä seurannut paluu arkeen sujuivat. Lisäksi hän valotti toisen kautensa ulkopolitiikkaa, joskaan ei tehnyt uusia linjauksia tai avauksia eikä myöskään luvannut sellaisia.Kokonaisuutena Niinistön puheet presidentin virka-asunnolla Mäntyniemessä antoivat kuvan siitä, että hän jatkaa työtään siitä mihin se ensimmäisellä kaudella jäi.sanoi, että hänen ulkopolitiikkansa perustuu samoihin neljään pilariin kuin ensimmäisellä kaudella.Ensimmäinen Niinistön pilareista on oma uskottava puolustuskyky. Toinen on läntiset kumppanuudet, joihin kuuluvat EU, Ruotsi, Nato ja Yhdysvallat. Kolmas pilari on hyvät suhteet ja hyvä yhteistoiminta Venäjän kanssa. Neljäs pilari on kansainväliset yhteisöt, kuten YK.Niinistö sanoi, että tämän pilarin hän näkisi mieluusti vahvistuvan.EU:n puolustusyhteistyötä Niinistö aikoo edistää tarkkailleen, askel askeleelta. Hän kuitenkin totesi, että nykytilastakin on epäselvyyttä sen osalta, missä määrin EU-maat ovat velvoitettuja toisiaan auttamaan.”Minua vähän kaivertaa se, miten Lissabonin sopimuksen avunantovelvoite eri maissa ymmärretään. Siitä pitää minusta puhua.”ensimmäisellä kaudella eduskunnassa ollaan välillä oltu tyytymättömiä presidentin yhteydenpitoon. Niinistö sanoi, että hän on tavannut eduskunnassa edustettuna olevien puolueiden puheenjohtajia pari kertaa vuodessa.”Sitä tulen jatkamaan, ehkä vähän tihentämäänkin”, Niinistö sanoi.Niinistö vastasi myös kysymykseen siitä, miten hän aikoo toimia syrjäytymisen ehkäisemiseksi toisella kaudellaan. Niinistö piti syrjäytymiseen liittyviä ongelmia esillä kampanjassaan.Niinistö sanoi pitävänsä asiaa esillä jatkossakin, mutta toppuutteli odotuksia. ”Toivottavasti ei jäänyt sellaista väärää kuvaa, että presidentti on kaikkivaltias tässä asiassa.”