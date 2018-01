Politiikka

Väyrysen kansalais­puolue käynnistelee jo eduskuntavaali­kampanjaa – ”Ainakin 20 paikkaa tavoitteena”

Paavo Väyrysen

Kansalaispuolueen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kilpeläisen

Kansalaispuolueen

Kilpeläisen