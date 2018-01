Politiikka

Neuvottelut yliopistojen työehto­sopimuksista katkesivat keskiviikkona – sopimukseton tila alkaa torstaina

Yliopistojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Työnantajapuolella

Yliopistoneuvottelut

Varsinaisista

”Rahaa

Yliopistohenkilöstö

Oikaisu kello 19.24: Tekstissä luki aiemmin virheellisesti palkansaajapuolen huomauttaneen, että vuonna 2016 mikään yliopisto ei tehnyt ylijäämää. Todellisuudessa palkansaajat ovat vedonneet siihen https://www.professoriliitto.fi/?x23370=776918 , että minkään yliopiston tilinpäätös ei 2016 ollut alijäämäinen.