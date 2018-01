Tältä näyttää, kun valta vaihtuu Suomessa – katso kuvat vanhoista presidentin virkaanastujaisista

Fakta

Näin virkaanastujaiset etenevät



Kello 12 Sauli Niinistö saapuu eduskunnan täysistuntoon, jossa hän antaa juhlallisen vakuutuksen.



Noin kello 12.30 Niinistö laskeutuu eduskunnan portaat ja tarkastaa kunniakomppanian Eduskuntatalon edessä. Yleisö voi seurata tarkastusta Mannerheimintieltä.



Niinistö siirtyy eduskunnasta Presidentinlinnaan Pohjoisesplanadille. Hän tervehtii kansalaisia Presidentinlinnan parvekkeelta noin kello 12.40. Tervehdystä voi seurata Kauppatorilta.



Tämän jälkeen vuorossa on seremonioita Presidentinlinnassa, jossa on paikalla diplomaattikunnan jäseniä, hallituksen ministereitä ja korkeita virkamiehiä.



Onnittelukirja on avoinna yleisölle torstaina kello 10–16 Päävartion aulassa osoitteessa Mariankatu 1, sekä perjantaina 2. helmikuuta kello 10–16 Presidentinlinnan Mariankadun aulassa osoitteessa Mariankatu 2.