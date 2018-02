Presidentti Sauli Niinistö astui virkaansa lumituiskuisessa Helsingissä, vain harvoja kansalaisia paikalla – HS seurasi päivän tapahtumia

Niinistö EU:sta ja turvallisuudesta

Niinistö puhuu EU:sta turvallisuustoimijana.

"EU taas on toimija, jolla on paljon rauhan tahtoa, mutta jonka painoarvo on sen potentiaalia vähäisempi. Tarvitsemme unionin, joka on myös turvallisuusyhteisö, joka puhuu yhteisellä äänellä ja saa äänensä kuuluviin. Suomi on tässäkin työssä tekijä, ei tarkkailija."