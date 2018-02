Lähi-idän sekava sota vuoti Suomen eduskuntaan: Kurdien mielenilmaus keskeytti kyselytunnin, turvallisuusjohtaja ei muista pitkältä uraltaan vastaavaa

Politiikka

Lähi-idän sekava sota vuoti Suomen eduskuntaan: Kurdien mielenilmaus keskeytti kyselytunnin, turvallisuusjohta

Eduskunnan

Lähi-idän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lehtikuvan

Turvallisuusjohtaja