Uusi sisäministeri Mykkänen valmis edistämään kiisteltyä kaksoiskansalaisten virkakieltoa – ”Täytyy varmistua siitä, että suomalaiset voivat jatkossakin luottaa viranomaiseen”

nopeammin poliitikon ura ei voi edetä.Niin voi sanoa Kai Mykkäsestä https://www.hs.fi/haku/?query=kai+mykkasesta (kok), joka ottaa vastaan sisäministerin pestin tulevan viikon maanantaina.Mykkänen nousi eduskuntaan ensi kerran 2015, ja ensimmäinen ministerinpesti ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä irtosi jo vuoden kuluttua. Nyt, Paula Risikon https://www.hs.fi/haku/?query=paula+risikon (kok) siirryttyä eduskunnan puhemieheksi, 38-vuotias espoolainen saa kontolleen toisen ministerinsalkkunsa ja painavia teemoja: maahanmuuttoa, tiedustelulakeja, terrorismia ja hybridiuhkia.”Nöyrällä ja kiinnostuneella mielellä”, Mykkänen kuittaa alkuunsa vanhassa työhuoneessaan ulkoministeriön linnakkeessa Katajanokalla.hallituskausi kestää enää noin vuoden, joten kovin moneen uusi ministeri ei ehdi jättää jälkeään.Yksi teema, johon Mykkänen voi silti vaikuttaa, on kaksoiskansalaisuutta koskeva lainsäädäntö. Siis se, missä määrin pääsyä sotilasvirkoihin ja Rajavartiolaitoksen virkoihin aiotaan rajoittaa henkilöiltä, joilla on Suomen ja jonkin toisen maan kansalaisuus.Keskustelu asiasta on käynyt ajoittain kiivaana. Puolustusministeriössä ja sisäministeriössä kaksoiskansalaisuudet pääsääntöisesti kieltävää lainsäädäntöä on valmisteltu viime vuodesta saakka.Mikäli lainmuutokset aiotaan viedä läpi vielä tällä hallituskaudella, pitäisi lakiluonnos saada lausuntokierrokselle kevään aikana. Mykkänen sanoo alustavasti olevansa valmis edistämään asiaa.”Kyllä meillä on valitettavasti perusteltu syy ajatella, että turvallisuutemme kannalta olennaisissa viroissa – sisäministeriön osalta Rajavartiolaitos erityisesti on sen tyyppinen – täytyy varmistua siitä, että suomalaiset voivat jatkossakin luottaa viranomaiseen ja siihen, että hänen sitoumuksensa on nimenomaan Suomen turvallisuus”, hän sanoo.Perusteluna on esimerkiksi se, että tietyt valtiot ovat aiempaa selvemmin ilmaisseet, että kaksoiskansalaisilla on velvollisuuksia emämaata kohtaan.”Muun muassa Venäjällä on ihan julkilausutusti tällainen politiikka.”rajoittamista on perusteltu muuttuneella turvallisuusympäristöllä ja uudenlaisten uhkien torjumisella. Puolustusministeri Jussi Niinistö https://www.hs.fi/haku/?query=jussi+niinisto (sin) on omalla tahollaan ajanut lakia näkyvästi. Virkakielloilla Suomi erottuisi silti monesta muusta maasta. Sisäministeriön rajavartio-osastolla selvitetään paraikaa Pohjoismaiden ja esimerkiksi Saksan ja Viron lainsäädäntöä asiassa.Suomeen kaavaillun kaltaisia, lain tasolla olevia selviä kieltoja ei näissä maissa ole, vielä keskeneräinen työ osoittaa. Yle kertoi selvityksestä ensimmäisenä aiemmin viikolla. Miksi Suomeen tarvittaisiin tiukempi lainsäädäntö kuin naapurimaissa on?”Kyllä meidän on katsottava tätä ihan omista lähtökohdistamme. Jos nyt puhutaan Rajavartiolaitoksen roolista, niin kyllä esimerkiksi verrattuna Saksaan, jolla ei ole muita kuin Schengen-rajoja, tilanne on hyvin erilainen”, Mykkänen sanoo.Hän korostaa asian olevan arvokysymyksenä vaikea, eikä hän allekirjoita puolustusministeri Niinistön hiljattain laajaa huomiota herättänyttä muotoilua kaksoiskansalaisista viidennen kolonnan edustajina. Viidennellä kolonnalla tarkoitetaan valtion sisällä toimivaa ryhmää, joka toimii ulkoisen vihollisen hyväksi.kierrätys sisäministeriksi ei ollut politiikkaa seuraaville suuri yllätys. Hän on saanut nopeasti näkyvän roolin kokoomuksessa, ja on vikkelän omaksujan ja faktapohjaisen asiaosaajan maineessa.Mykkänen tunnetaan myös puolueensa sinivihreän siiven edustajana ja eräänlaisena maailmanparantajana. Hän on pitänyt esillä teemoja kuten hiilivoimasta luopumista ja reilun kaupan sääntelyä.Taannoisella työpaikallaan EK:ssa hänen muistetaan halustaan kieltää kertokäyttöastiat ja hankkia toimistolle pyörät kaupunkiajoon. Se aiheutti myös jupinaa joidenkin työtoverien joukossa.Uudessa tehtävässään Mykkänen ei ehkä edusta stereotyyppisintä mielikuvaa kivikasvoisesta poliisiministeristä. Termit, kuten humaanius, eettisyys ja kansainvälisyys toistuvat puheessa. Näitä hän saa sovitella yhteen turvallisuusuhkien kanssa.Yksi Mykkäsen mielestä tärkeimmistä kysymyksistä uudella tontilla on se, miten estetään varjoyhteiskunnan synty tilanteessa, jossa maassa on 10 000 kielteisen päätöksen saanutta turvapaikanhakijaa.”Minulla ei tietenkään ole ihmelääkettä. Asiaa katsotaan turvallisuuden, avoimuuden ja kansainvälisyyden prisman läpi, eikä ainakaan anneta sen luisua ilman toimenpiteitä.”kentällä jatkuvaa keskustelua aiheuttavat samalla kielteisen päätöksen saaneiden palautukset.Kymmenen kansalaisjärjestöä, muun muassa Amnesty, vaati hiljattain yhdessä palautusten keskeyttämistä Afganistaniin maan heikentyneen turvallisuustilanteen takia.Afganistanissa on alkuvuodesta nähty useita pahoja iskuja, mikä on saanut esimerkiksi Ruotsin lykkäämään palautuksiaan. Naapuri aikoo tosin jatkaa niitä tilanteen salliessa. Onko Suomen linja oikea?Mykkänen ei toistaiseksi näe syytä perustaviin muutoksiin. ”Peruslinja, miten on edetty on ymmärrettävä”, hän sanoo ja toteaa, että jokaisen erillisen tapauksen on täytettävä kansainvälisen suojelun kriteerit.”Afganistanissakin on ihmisiä, jotka ovat suorassa hengenvaarassa ja niitä jotka eivät ole. Jälkimmäistenkin osalta on täysin ymmärrettävää, että moni kokee kovaksi tarpeekseen hakea parempaa elämää.”Laajemmin hän toivoo, että Saksan hallituksen synty antaisi nyt vauhtia pitkään junnanneelle yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistukselle Euroopassa.Mykkäseltä on kysyttävä, missä ovat hänen tavoitteensa poliittisen uran edettyä nopeasti. Kovaa hinkua vielä keskeisemmille paikoille ei oitis ole.”Minua kyllä pelottaa politiikassa se nopeatempoisuus ja kuluttavuus, joka varsinkin ykköspaikoilla on muodostunut aika säännönmukaiseksi.”Mykkäsellä on puolisonsa kanssa kaksi pientä lasta, 6- ja 8-vuotiaat pojat. Sukulaiset auttavat hoitamisessa. Sata matkapäivää vuodessa, kuten viime vuonna, on silti ollut perheelle raskasta.”Kyllä sitä välillä miettii aina, että voisihan sitä elämäänsä vähän säännöllisemminkin elää.”

1 Kuka sinua lobbasi viimeksi?

”Jaa tuo on vaikea, pitäisi katsoa melkein kalenterista. Yksi vastaus on tietenkin Oulun kaupunki. Olin siellä juuri käymässä. Se oli vielä selkeämpää lobbausta kuin yrityskäynnit samalla matkalla. He haluavat parempaa raideinfraa ja datakaapelin Kiinaan ja tämmöisiä pieniä.”

2 Kehu joku opposition edustaja.

”Voisin kehua montakin ihmistä, se ei ole vaikeaa. Ehkä vanhan työni pohjalta voisin kehua erityisesti Ville Skinnaria https://www.hs.fi/haku/?query=ville+skinnaria demareista. Hän yhdistää loistavalla tavalla sosiaalisen omantunnon ja vahvan näkemyksen siitä, että miten meillä pitäisi rakentaa kauppaa ja taloutta hyvinvoinnin eteen. Villen kanssa on aina hyvä sparrata, ja hän on vahva ammattimies myös kaupanteossa.”

3 Minkä kirjan luit viimeksi?

Väinö Tanner https://www.hs.fi/haku/?query=vaino+tanner -elämäkerran. Valitettavasti se on kyllä vielä kesken. Joululomalla luin siitä kaksi kolmasosaa, mutta olen niin puritaani, että ajattelin, että kun loma loppuu, laitan se kiinni. Nyt kun pääsen hiihtolomalle lasten kanssa, otan sen taas lukuun.”

4 Mikä saa sinut suuttumaan?

”Ehkä se, jos toistuvasti sama asia menee eri tavalla kuin on sovittu. Sellaisesta voi joskus hermostua. En ole pitkään aikaan suuttunut kovasti.”

5 Mitä teet viikonloppuna?

”Minulla on puhe kokoomusnuorten ympäristöseminaarissa. Käyn siellä aina, jos on mahdollisuus, koska haluan vahvistaa sitä ympäristösiipeä. Lisäksi on yhden kaverin häät lauantaina.”