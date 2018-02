Siivoojien ja kiinteistönhoitajien palkkavääntö täysin jumissa erikoisen koulutussopimuksen takia – Pam on katkaissut neuvottelut

Politiikka

Siivoojien ja kiinteistönhoitajien palkkavääntö täysin jumissa erikoisen koulutussopimuksen takia – Pam on kat

Siivoojien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinteistötyönantajat ry:n

SKY:n

Siivousalalla

Muilla