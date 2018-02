Politiikan ja talouden partiopoika – Christoffer Taxell ohjautui kuin itsestään ministeriksi, puoluejohtajaksi ja talouselämän keulille

Politiikka

Politiikan ja talouden partiopoika – Christoffer Taxell ohjautui kuin itsestään ministeriksi, puoluejohtajaksi

Ankkalammikon

https://www.hs.fi/haku/?query=toffe

Taxell

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vastuuta

Kekkosen

Politiikasta