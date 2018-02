Politiikka

Jatkuvat lakkoilmoitukset paljastavat, kuinka kivuliasta meille on, kun Suomesta yritetään tehdä Ruotsi

Lakkovaroitus.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lakkoilmoitukset

Syksyllä

Pienipalkkaisten

Työtaisteluissa

HS käy läpi suurimpien sopimusalojen keskeiset riidat.

Ylityökielto voimassa tai uhkaa

Kaupan työntekijät:

Rakennusala:

Sähköala:

Rahoitusala:

Lakkovaroitus, sovittelussa

Suomen Laivanpäällystöliitto:

Siivoojat ja kiinteistöhuolto:

Yksityinen sosiaaliala:

Yliopistot:

Yksityinen koulutusala:

Lentoasemien vammais- ja lapsikuljetukset: