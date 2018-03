Politiikka

Elina Lepomäki ei saanut kokoomuksesta tukea sote-irtiotolleen – puolueen kapinallinen kiistää poliittisen pel

Torstaina

Alla olevalla videolla HS:n Marko Junkkari kertoo, mitä eduskunnan kuppilassa huhutaan Lepomäen sote-kapinan syistä:

Kokoomuksen

”Tuskin olisin rivikansanedustaja, jos osaisin pelata poliittista peliä.”

Kokoomuksen

”Lepomäki toi oman näkemyksensä esille, mutta ei tässä mistään kapinasta ole kysymys.”

Myös

Lepomäen

Keskustan

Mitä Lepomäki sote-uudistuksessa kritisoi?

Lepomäki

HS seuraa hallituspuolueiden kiistelyä uudistuksista hetki hetkeltä:

Jokinen sanoi luottavansa, että hallituspuolueiden eduskuntaryhmät pysyvät yhtenäisinä äänestyksissä. Jaa



Kokoomuksen eduskuntaryhmöän puheenjojhtaja Kalle Jokinen sanoo, että Lepomäellä olisi ollut käytettävissään tilaisuuksia soten valinnanvapauden arvosteluun aiemmin. Jokisen mukaan ryhmässä ei ollut ymmärrystä Lepomäen ulostulolle. Jokinen sanoo, että valinnanvapausäänestyksessä noudatetaan aikanaan normaalia ryhmäkuria. Jaa



Elina Lepomäki kieltäytyi kommentoimasta ryhmäkokouksen antia medialle. Jaa



Sinisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo pitää Lepomäen toimintaa esimerkkinä kokoomuksen kahdella vankkureilla ajamisesta. Hän kutsui Lepomäkeä "Vapaavuoren vasalliksi". Sinisten oma ryhmä on Elon mukaan yhtenäisenä uudistuksen takana. Jaa



Suora lähetys käynnissä HS näyttää kokoomuksen kansanedustajien reaktiot sote-kiistelyyn tuoreeltaan eduskuntaryhmän kokouksen jälkeen. Katso suoraa lähetystä jutun alusta. Juontajana on toimittaja Elina Kervinen. Jaa



Orpo: "En lähtisi lentokoneen moottoreita vielä lämmittelemään” Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan Sipilän lausunnossa hallituksen kaatumisesta ei ole mitään uutta. "Jos hallitus ei keskeisemmässä reformissaan onnistu, on selvää, että hallitus ei ole toimintakykyinen ja se on vakava paikka silloin. Mitä tulee uusiin vaaleihin, ne ovat eduskunnan ja presidentin käsissä.” Lepomäen esittämää kritiikkiä hän pitää yhden edustajan julki tuomana mielipiteenä. "En tekisi siitä liian suurta numeroa. Hallituskumppaneiden riveissä on ollut monenlaisia kannanottoja, enkä lähtisi lentokoneen moottoreita tässä vielä lämmittelemään.” Orpo sanoo ymmärtävänsä kriitikoita, jotka jakavat Lepomäen näkemyksiä tai jotka olisivat halunneet tehdä sote-uudistuksen eri tavalla. Hänen mukaansa uudistus täytyy toteuttaa nyt, sillä seuraavissa hallitusneuvotteluissa soten läpi käyminen olisi "onnetonta". Lepomäen ohella esimerkiksi Helsingin pormestari Jan Vapaavuori on esittänyt kovaa kritiikkiä sote- ja maakuntauudistusta kohtaan. Orpon mukaan Vapaavuorella on oikeus näkemykseensä, mutta kokoomuksen linjaan se ei vaikuta. ”Vapaavuorella ei ole mitään asemaa kokoomuksen keskeisissä päätöksentekoelimissä. Hän on Helsingin pormestari ja toimii siitä näkökulmasta. Kokoomusta johdetaan ryhmähuoneesta ja puoluetoimistolta.” Jaa



Arvostan @elinalepomaki kaltaista markkinaliberaalia. Haluaa toimivan ja kustannustehokkaan #sote:n ja ymmärtää, että julkinen vastuu/tuotanto olennaista ja voi olla tehokasta.



Käänteisesti, pidän yksityisiä hyvänä renkinä. Mutta julkisvastuun #sote-kokonaisuudesta pitää toimia. — Ville Niinistö (@VilleNiinisto) March 1, 2018 Jaa



Saarikko ja Kaikkonen luottavat, että kokoomus pysyy yhtenäisenä sote-uudistuksen takana Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko sanoo luottavansa, että kaikki hallituspuolueet pysyvät yhtenäisenä sote-uudistuksen takana. "Jos tässä epäonnistuttaisiin, vaikutuskertoimet olisivat valtavan suuret. Keskityn siihen, että uudistus pysyy aikataulussa niin, että valinnanvapauslaki tulee aivan pian eduskunnan työstettäväksi", Saarikko sanoi toimittajille eduskunnassa. Elina Lepomäen (kok) esittämästä kritiikistä Saarikko sanoi, että se sisältää "hieman virheellisiäkin tulkintoja". "Hänen tekstejään lukiessaan olen havainnut, että niissä on monta kohtaa, joista olisi mukava keskustella. Jokaisella kansanedustajalla on kuitenkin oikeus oma näkemyksensä ilmaista.” Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoi olevansa luottavainen, että kokoomus pysyy yhtenäisenä sote-uudistuksen takana. Lepomäen kritiikkiä hän kutsuu jälkijättöiseksi. "Tätä on pitkään työstetty ja parannettu matkan varrella. Varmaan on niin, ettei täydellistä tule kerralla, mutta korjataan, kun saadaan kokemuksia.” Keskustan ryhmän hän sanoo olevan tyytyväinen lakiesitysten nykyiseen muotoon. Hän tosin uskoo, että jos sote-uudistus kaatuu, on Sipilän hallitus tiensä päässä. ”Kyllä minulla on sama käsitys kuin pääministeri Sipilällä. Jos tämä kaatuu, hallituskin kaatuu.” Jaa



Kokoomuksen Vartiainen: Lepomäki on pitkälti oikeassa Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen sanoo, että Elina Lepomäki on pitkälti oikeassa arvostellessaan sote-uudistusta ja siihen liittyvää maakuntauudistusta. Yhtä jyrkkään vastarintaan Vartiainen ei silti ole valmis. ”Elinan kritiikissä on paljon perää, mutta en minä kuitenkaan hallitusta lähtisi kaatamaan. Ajattelen, että jos politiikassa haluaa vaikuttaa asioihin, niin täytyy toimia ryhmänä, hyväksyä kompromisseja ja pitää sovitusta kiinni”, hän sanoo. Vartiainen vertaa keskustalle tärkeää maakuntamallia ”kummalliseen luonnonilmiöön” ja sanoo, ettei hän ymmärrä 18 maakunnan tarkoitusta lainkaan. Valinnanvapausuudistuksessa on hänen mielestään niin ikään ongelmia. Lisäksi uudistus on kulujen osalta hyvin epävarma. Vartiainen arvioi samalla, että kokonaisuus vie hivenen oikeaan suuntaan. ”Pidän pienenä edistysaskeleena sitä, että saadaan enemmän kilpailua ja yksityistä tuotantoa terveys- ja hoiva-alalle, koska se on taatusti Euroopassa ja maailmalla kasvuala. Uskon, että tämä vie asioita hyvään suuntaan, mutta varmasti mallia joudutaan korjailemaan ja muuttamaan tulevina vaalikausina.” Jaa



Milloin #sote'sta äänestetään? Kuinka nopeasti vaalit saadaan aikaiseksi, jos hallitus kaatuu? — Noora Tapio (@noora_tapio) March 1, 2018 Vastataan Twitterissä esitettyyn kysymykseen. Hallituksen on pääministeri Sipilän mukaan määrä antaa esitys soten valinnanvapauslainsäädännöstä ensi viikon torstaina. Sen jälkeen eduskunta alkaa käsitellä asiaa valiokunnissa, ja kesäkuussa olisi tarkoitus äänestää laista täysistunnossa. Jaa



Näin politiikan torstai jatkuu Eduskuntatalossa on odotettavissa kuhinaa lähitunteina. Eduskuntaryhmät ovat pian koolla jokatorstaiseen tapaansa. Keskustan ja kokoomuksen ryhmähuoneissa riittää hyvin todennäköisesti kysymyksiä ja mielipiteitä hallituksen suurten uudistusten kohtalosta. Myös kolmannen hallituspuolueen eli sinisten kannanotot kiinnostavat. Viikon vilkkain hetki eduskunnassa on normaalistikin torstaina vähän ennen neljää. Silloin ryhmäkokouksistaan poistuvat kansanedustajat odottelevat kuppilassa kyselytunnin alkua. Tänään puhetta riittää varmasti tavallista enemmän. Kyselytunnilla nousee esiin monia asioita, mutta hyvin todennäköistä on, että tiukimmat sanailut käydään valinnanvapaudesta. Opposition voi kuvitella intoutuvan hallituksen kipakkaan arvosteluun ja käyttävän hyödykseen Elina Lepomäen kapinaa. Jaa



Myös keskustan innokkain tiedotteiden lähettäjä, kansanedustaja Mikko Kärna ottaa osaa keskusteluun: "Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä toteaa, että kokoomuksen kansanedustajan Elina Lepomäen ja Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren maakuntauudistusta vastaan kohdistama kritiikki johtuu pelosta. - Lepomäki ja Vapaavuori pelkäävät maakuntauudistuksen purkavan pääkaupunkiseudun ylivallan ja hegemonian. He ovat oikeassa, sillä juuri tämän maakuntauudistus tekee. Se on historiallinen vallansiirto keskushallinnolta ja pääkaupungista maakuntiin, lähemmäksi ihmisiä itseään. Lepomäen ja Vapaavuoren on ilmeisen vaikeaa sulattaa tätä." Jaa



Lepomäen kapinalinjalle ei ole siirtynyt muita kokoomusedustajia, ainakaan avoimesti. Tunnetut kriitikot Susanna Koski ja Harry Harkimo eivät kommentoineet asiaa HS:lle torstaina aamupäivällä, kuten yllä olevasta jutusta voi lukea. Kansanedustaja Harri Jaskari yhtyi Lepomäen kritiikkiin osin. ”Minun mielestäni hän nosti muutamia tärkeitä kohtia esille. Yksi on se, mitä minäkin olen ollut mieltä, että rahan ja vastuun pitäisi olla samassa kohdassa”, Jaskari sanoi HS:lle. Jaskari piti hyvänä, että valinnanvapausuudistuksesta keskustellaan. ”Kaikki on auki kunnes kaikki on kiinni. Kuten ryhmänjohtajamme sanoi, tässä keväällä vielä katsotaan asioita. Ei niitä ole vielä niitattu.” Jaa



Juuri vaara maakuntauudistuksen kaatumisesta sai keskustan ärähtämään. Pääministeri Juha Sipilä otti asiaan kantaa lounastilaisuudessa virka-asunnossaan Kesärannassa. Yksinkertaistaen hän sanoi kaatavansa hallituksen, jos soten valinnanvapaus (ja maakuntauudistus) ei toteudu. Samalla hän käytännössä vaati kokoomusta saamaan rivinsä järjestykseen. Jaa



Panokset kovenevat kiistassa sote- ja maakuntauudistuksista Tervetuloa seuraamaan kiivaaksi leimahtanutta väittelyä hallituksen tärkeimmistä hankkeista eli sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapaudesta ja maakuntauudistuksesta. Erimielisyydet nousivat pintaan eilen keskiviikkona, kun kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki ilmoitti aikovansa vastustaa soten valinnanvapausuudistusta. Valinnanvapaus on osa hallituksen pääpuolueiden keskustan ja kokoomuksen sopimusta. Terveyspalveluita avataan markkinoille kokoomuksen toiveiden mukaisesti, mutta silloin keskusta saa toivomansa maakuntauudistuksen. Jaa