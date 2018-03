Eduskunta käsitteli raiskauksen määritelmää – ”Seksuaalinen kanssakäyminen keskimäärin muuttuu tämän lain myötä laadukkaammaksi”

Politiikka

Eduskunta käsitteli raiskauksen määritelmää – ”Seksuaalinen kanssakäyminen keskimäärin muuttuu tämän lain myöt

Eduskunta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eduskuntakeskustelussa

Lukuisat

Suostumuksen puute vai väkivallan määrä?

Raiskauksessa

1990-luvulla

Vuonna 1999

Nelosen

Näiden

Pykälän

Ministeriö