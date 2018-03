Monista asioista on leikattu, mutta kansanedustajien sopeutumiseläkkeeseen ei ole koskettu – Puhemies Risikko: ”Se ei vain ole oikeudenmukaista”

Politiikka

Viisi kysymystä Paula Risikolle

syvään henkeä, ja ajattelin, että puhemies”, Paula Risikko https://www.hs.fi/haku/?query= (kok) kuvaa.Hän kertoo ensimmäisestä päivästään eduskunnan puhemiehenä suuressa salissa helmikuussa.Nyt siitä on ehtinyt kulua noin kuukausi, ja Risikko on asettunut taloksi neljän vakavan vanhan miehen kuvilla sisustettuun puhemiehen huoneensa. ”Kehykset ovat hienommat, kuin valtiovarainministerillä budjetissa”, hän kuittaa alkuunsa.Risikko on ehtinyt myös miettiä rooliaan suomalaisen politiikan vallakkaimpiin kuuluvalla paikalla.Hän haluaa olla puhemiehenä uudistaja. Eikä hän aio pysytellä ”kaapissa”, sivussa julkisesta keskustelusta.”Haluan, että minut muistetaan niin, että tein raikkaita uudistuksia, olin ihmisten puolella ja varmistin, että täällä on ihmisten hyvä tehdä töitä”, Risikko sanoo.”Eikä niin, että olin naispuhemies”, hän lisää naistenpäivälle osuvassa haastattelussa.roolissa Risikolla on vain niukasti aikaa.Puhemiehen paikkaa pitää perinteisesti eduskunnan toiseksi suurin ryhmä, eikä pestin jatkosta ole siis 2019 vaalien jälkeen takeita.Valintansa yhteydessä Risikko vihjasi jo puuttuvansa ainakin kansanedustajien sopeutumiseläkkeisiin. Siis eläkkeisiin, joita ennen vuotta 2011 kansanedustajaksi valitut voivat saada vanhuuseläkkeeseen saakka, jolleivät työllisty. Ehtona on, että edustajankausi on kestänyt seitsemän vuotta.Nyt työ eläkkeisiin puuttumiseksi on käynnistynyt.Risikko on laittanut eduskunnan juristit ja muut virkamiehet miettimään konkreettisia vaihtoehtoja nykymallille. Niitä on määrä löytyä lähiviikkoina. Sitten Risikko ruotii asiaa eduskuntaryhmien kanssa.”Joka tapauksessa tulee muutoksia”, hän sanoo.”Meillä on tosi tiukka tilanne taloudessa edelleen. Siksi on jouduttu leikkaamaan monista sellaisista asioista, joista ei olisi pitänyt leikata, jos vain tilanne olisi ollut parempi. Samaan aikaan sopeutumiseläkkeeseen ei ole koskettu. Se ei vain ole oikeudenmukaista.”Risikko ei halua vielä sanoa, mitä muutokset voivat konkreettisesti olla.Syy on, että ensin on selvitettävä, missä määrin perustuslaki rajoittaa jo kertyneisiin eläkkeisiin puuttumista.sopeutumiseläkettä sai eläkevakuuttaja Kevan mukaan 30 entistä kansanedustajaa. Järjestelmää muutettiin 2011.Sen jälkeen aloittaneet edustajat voivat saada sopeutumiseläkkeen sijaan 1–3 vuotta kestävää sopeutumisrahaa.Eläkkeiden määrät eivät ole julkisia. Yhteensä niihin kului Kevan mukaan viime vuonna runsaat 1,3 miljoonaa euroa.Asia on ollut viime aikoina otsikoissa ennen muuta entisen kokoomusministerin Suvi Lindénin https://www.hs.fi/haku/?query= tapauksen vuoksi.Lindén nauttii oletettavasti tuhansien eurojen kuukausittaista sopeutumiseläkettä ja pyörittää yhtä aikaa omaa yritystään, josta hän ei nosta Kauppalehdelle kertomansa mukaan palkkaa.Samalla Lindén edistää erilaisia tietoverkkohankkeita maailmalla. Asia nousi esiin, kun hän matkasi helmikuussa Ugandassa samanaikaisesti epäselvissä oloissa kuolleen suomalaisliikemiehen kanssa.Risikko ei halua kommentoida yksittäistapausta. Nykysäännöt antavat mahdollisuuden toimia näin, hän sanoo.Näkyvää keskustelua sopeutumiseläkkeistä käydään joka tapauksessa jo tulevalla viikolla, sillä eduskunta aloittaa torstaina keskustelun niiden lakkauttamista vaativasta kansalaisaloitteesta.Aloite ehdottaa, että myös ennen vuotta 2011 aloittaneille edustajille maksettaisiin vastaisuudessa sopeutumisrahaa.Risikko ei uskalla ennustaa aloitteen mahdollisuuksia edetä.”Edustajat, jotka tästä päättävät, ovat varmasti kuulleet myös minun aloitteestani ja haluavat ehkä katsoa niitä vaihtoehtoja.”Risikko tunnetaan eduskunnassa voimakastahtoisena poliitikkona, kovana neuvottelijana ja rempseänä pohjalaisena, jota on helppo lähestyä.Sutkautteleva sananparsi on osa tyyliä.Itsestään Risikko puhuu ”emäntäihmisenä”. Tai tasa-arvoihmisenä, joka ei ole ”mikään rintaliivien polttaja”.Politiikka on Risikolle laji, jossa ”pitää oppia nukkumaan mahallansa, kun puukot ovat aina selässä.” Tai laji, jossa ”pitää ymmärtää, että on kuin Suomen lippu. Väillä nostetaan ja välillä lasketaan. Ja se voi tapahtua milloin tahansa”.Puhemiehenä Risikko on päättänyt ottaa roolin, joka on hänen näköisensä.”Olisi kauheaa, jos olisi sellainen tehtävä, jossa olisi kuin kaapissa”, hän sanoo.Kirjoittamaton sääntö on, ettei puhemies saa puoluetaustastaan huolimatta suosia oppositiota tai hallitusta. Päivänpoliittisiin kiistoihin ei tulisi liikaa puuttua. Osa aiemmista puhemiehistä, kuten edellinen puhemies Maria Lohela https://www.hs.fi/haku/?query= (sin), ovatkin ottaneet vain vähän osaa julkiseen keskusteluun.Risikosta jokainen voi silti tehdä tehtävästä näköisensä.”Kyllä puhemiehellä pitää olla mielipiteitä. Olisihan se outoa, jos sanoisi kaikissa haastatteluissa, että kyllä minulla tästä on mielipide, mutta en saa sanoa.”Risikko ei aristele lähteä keskusteluun esimerkiksi politiikan kuumimpiin perunoihin kuuluvasta sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta.Hän oli kokoomuksen ykkösnyrkki sitä valmistelleessa ministeriryhmässä.Uudistus on saanut laajaa arvostelua asiantuntijoilta ja repinyt myös kokoomusta.Risikko uskoo silti, että rivit ovat riittävän suorassa ja sote saadaan läpi. Käänteet eivät yllätä. ”Minä en hämmästy enää mistään.”Risikko toteaa, että arvostelut on käyty monta kertaa läpi ja puutteita on monilta osin korjattu. Nyt on aika edetä.”Meillä ei ole varaa jättää tätä tekemättä. Ei tästä täydellistä tule, mutta sitä voi sitten kehittää jatkossa”, hän sanoo.puhemiehen pesti voi jäädä pätkäksi, joutuu Risikko jo pian miettimään myös tulevaisuuttaan. Mihin hän tähtää seuraavaksi?Risikko pyrki 2014 kokoomuksen johtoon, mutta Alexander Stubb https://www.hs.fi/haku/?query=alexander+stubb vei tuolloin voiton. Nyt hän ei juuri halua ruotia seuraavia askeliaan.Voisivatko haaveet olla vaikkapa ex-puhemies Sauli Niinistön https://www.hs.fi/haku/?query=sauli+niiniston tavoin Mäntyniemen suunnalla?”Aahhahhaa, ei todellakaan”, Risikko nauraa teatraalisesti.Selvää on kuulemma toinenkin asia.”Ainakaan en jää sopeutumiseläkkeelle.”

1 Kuka lobbasi sinua ­viimeksi?

”Se ei ehkä ole ihan lobbaamista, mutta viime aikoina eri tilaisuuksissa vammaisjärjestöt ovat puhuneet paljon kansalaisaloitteesta, joka jätettiin tällä viikolla eduskuntaan. Heiltä on tullut informaatiota ja yhteydenottoja siitä, miksi aloitetta pitäisi viedä eteenpäin.” Aloite vaatii vammaisten ihmisten välttämättömän avun ja tuen rajaamista hankintalain mukaisen kilpailutuksen ulkopuolelle.

2 Kehu joku entinen ­puhemies.

”Kaikissa on valtavan paljon hyvää. Myös edeltäjäni Maria Lohela https://www.hs.fi/haku/?query=maria+lohela (sin) luotsasi omalla konstailemattomalla tyylillänsä tätä taloa todella tyylikkäästi.”

3 Minkä kirjan luit viimeksi?

”Kun kerran kirjasta kysytään, niin viimeksi luin lapseni matematiikan kirjaa. Tyttäreni on 13-vuotias, kuudennella luokalla.”

4 Mikä saa sinut ­suuttumaan?

”Selkään puukottaminen.”

5 Mitä teet viikonloppuna?

”Lapsuudessani asuin pienessä kylässä, ja siellä oli aina kerran kuukaudessa seurat. Olen tuonut saman perinteen oman perheeni käytännöksi. Meillä on nyt viikonloppuna seurat Seinäjoella. Ne ovat varmasti jo viidennettoista. Osallistujia voi olla parikin sataa”