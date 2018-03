Politiikka

Oppositio haikailee nyt soteen kunta­yhtymämallia – maakunta­hallinto epäilyttää useimpia oppositio­puolueita

oppositiopuolueet tekevät, jos sote- ja maakuntauudistus kaatuu eduskunnassa? HS kysyi oppositiopuolueilta, miten ne uudistaisivat sosiaali- ja terveydenhuoltoa, jos ne joutuisivat vuorostaan tekemään sote-uudistusta.Kukaan ei kannata nykyistä mallia, että sosiaali- ja terveydenhuolto jäisi yli 300 kunnan vastuulle. Tarvitaan ”laajemmat hartiat”, mutta oppositiolla ei ole yhtenäistä linjaa, mitä se tarkoittaa.Hallituksen kaavailujen kaltainen 18 maakunnan rakenne kelpaisi vain vasemmistoliitolle. Sdp ja ja vihreät väläyttävät, että nyt kannattaisi tutkia, voisiko sittenkin edetä kuntayhtymien pohjalta.Viime vaalikaudella tämä hylättiin, koska kuntayhtymien rahoitukseen ja kansanvaltaisuuteen ei löydetty toimivaa mallia ennen vaalikauden loppua.Maakunnissa on kuitenkin tehty omin päin yhteenliittymäratkaisuja, jotka näyttävät toimivan kelvollisesti. Usein kehuttuina malleina ovat Eksote eli Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri ja Siun Sote eli Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä.Vasemmistoliitto tyrmää potilaan valinnanvapauden yksiselitteisesti. Muut olisivat valmiita yksityisten yritysten osuuden kasvattamiseen jollakin tavalla. Sdp:n ja perussuomalaisten mielestä yritykset voisivat lähinnä avustaa tarvittaessa julkista sektoria.”Lääkärille pääsy pitää saada kuntoon. Lääkäri–hoitaja-pareja on liian vähän, ja työn organisointia pitää parantaa. Terveyskeskusten pitää vahvistua laajoja sosiaali- ja terveyspalveluita tarjoaviksi keskuksiksi, jotka vastaavat nykyistä paremmin ikääntyneiden ja lapsiperheiden tarpeisiin. Jos terveyskeskuksiin laitettaisiin lisää paukkuja, se toisi varmaan säästöjä muualta.Yksityisiltä voisi ostaa palveluita esimerkiksi ruuhkahuippujen tasaamiseen. Perusterveydenhuoltoa ei pidä viedä kokonaan markkinoille.Nyt suunnitellun kaltaista maakuntauudistusta ei tarvita. Tarvitsemme kyllä suurempia alueita, mutta ei maakunnan kaltaista etäistä hallintorakennetta, jolla ei ole itsehallintoa.Sosiaali- ja terveydenhuollossa on jo tehty alueellisesti kattavia, integroituja järjestelmiä, joista esimerkkeinä Siun Sote ja Eksote. Myös isot kaupungit ovat tehneet omia järjestelyitään. Näillä järjestelyillä voisi edetä.””Muistuttaisin hallitusohjelmakirjauksesta, joka tehtiin alun perin ja johon perussuomalaiset silloin sitoutuivat.Ensin piti tehdä väliportaan hallinto eli tarvittavat organisaatiomuutokset ja sote-palveluiden integroiminen. Seuraavaksi piti sopia rahoituksesta, onko se yksi- vai monikanavainen. Vasta tämän jälkeen kolmanneksi oli vuorossa valinnanvapaus. Hallitus on tämän unohtanut.Nyt perussuomalaisia huolestuttaa muun muassa se, miten pk-yritykset pääsevät mukaan. Valinnanvapauteen suhtaudumme periaatteessa myönteisesti, mutta pääasiallisen vastuun tulee olla julkisella sektorilla.””Vihreät kannattavat sitä, että kunnilta siirretään sote-palveluiden rahoitus- ja järjestämisvastuu isommille hartioille. Alueita pitää kuitenkin olla vähemmän. Tutkijoiden mielestä maakunnan väestöpohjan pitäisi olla noin 200 000.”Jos yksityisiä tulee julkisen rinnalle, niiden pitää kantaa vastuu potilaan koko hoitopolusta erikoissairaanhoitoon asti. Kun rahoitus ja rakenne on saatu kuntoon, niin valinnanvapautta voi lisätä asteittain ja kokeilujen kautta.Toimiva kuntayhtymämalli on esimerkiksi Eksote. Vastaavaa mallia voisi laajentaa koko Suomeen ja jättää tekemättä hallinnon suuret mullistukset.””Hyvin yksinkertaisesti: julkishallintopohjaisesti. Julkinen yksi järjestäjä, joka vastaa koko palvelutuotannon kokonaisuudesta ja myös pääosin tuottaa palvelut. Valinnanvapausmalli ei meille käy.Jos haluaisi nyt edetä helposti, niin se järjestäjä olisi maakunta. Pääasia on kuitenkin se, että järjestäjä olisi julkinen hallinto. Liikkeelle voi lähteä 18 maakunnasta, koska se olisi helpointa.Julkinen valta käyttää nytkin omaa palvelutuotantoaan täydentäviä palveluita, ja niissä voisi sitten miettiä, käytetäänkö henkilökohtaista budjettia ja muita asiakkaiden itsemääräämisoikeutta vahvistavia lakitarkennuksia.””Me lähtisimme siitä, että tehtäisiin sote-uudistus ilman maakuntahallintoa. Uudistuksen onnistuminen ei ole maakuntahallinnosta kiinni.Meille ei olisi vierasta se, että valinnanvapautta lisätään, mutta sitä tarvitaan ennen kaikkea vanhustenhuollossa ja perusterveydenhoidossa, ei erikoissairaanhoidossa.Sosiaalipalvelut, myös vanhustenhuolto, voisivat jäädä kuntien tehtäväksi. Perusterveydenhuolto voitaisiin laittaa sairaanhoitopiirien tehtäväksi. [Sairaanhoitopiirejä on Suomessa 20.] Kunta olisi edelleen perusdemokratian yksikkö, ja ne voisivat olla suurempia ja vahvempia kuin nyt.””Voisi olla järkevä palata siihen, että uudistus perustuisi viiteen erityisvastuualueeseen. [Suomi on jaettu viiteen erva-alueeseen, joiden keskipisteenä on yliopistosairaala: Helsinki, Turku, Tampere, Kuopio ja Oulu.] Se jättää tosin auki, mitä sosiaalitoimelle pitäisi tehdä.Uudistukseen sisältyisi jonkinlainen valinnanvapaus. Tulemme tarvitsemaan sitä, mutta niin, että se synnyttää kunnon kilpailua ja ottaa huomioon pienet toimijat ja kolmannen sektorin.”