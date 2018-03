Politiikka

Uudet lakot uhkaavat pankkeja – neuvottelut junnanneet jo yli viisi kuukautta

Ammattiliitot

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rahoitusalan

ilmoittivat sunnuntaina uusista lakonuhista rahoitusalalla.Ammattiliitto Nousu jätti valtakunnansovittelijalle ja työnantajapuolelle ilmoituksen lakosta Nordean Suomen toiminnoissa 3. huhtikuuta alkaen. Lakko päättyisi 6. huhtikuuta.Ammattiliitto Pro ilmoitti lakoista Osuuspankkiryhmässä (26.–29.3.), minkä jälkeen lakkoja olisi Säästöpankkiryhmässä ja muualla rahoitusalalla 9.–12.4.Danske Bankin henkilöstöyhdistys Pro on ilmoittanut työtaistelusta Danske Bankissa 9.–12.4.Lakot näkyisivät konttoreiden sulkemisena ja asiakaspalvelun heikentymisenä.työehtosopimusneuvotteluja on käyty viime lokakuun alusta lähtien ilman tulosta.Valtakunnansovittelija Minna Helle teki kiistassa jo yhden sovintoehdotuksen tammikuun lopussa, mutta sekä Pro että Nousu hylkäsivät sen.Suurin kiistan aihe koskee viikonlopputöitä, joiden ajoista työnantajapuoli haluaisi määrätä. Työntekijät taas haluavat pitää kiinni siitä, että viikonlopputyö on vapaaehtoista kuten tähänkin asti.