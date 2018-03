Politiikka

Suomelle merkittävä EU-nimitys: Olli Ruutu Euroopan puolustus­viraston EDA:n varatoimitus­johtajaksi

Puolustusministeriön

Ruudun

https://www.hs.fi/paivanlehti/22052017/art-2000005220609.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

EDA:n