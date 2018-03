Politiikka

Eurovaaleista pitäisi tehdä lista­vaalit, ehdottaa Suvi-Anne Siimes – Mitä tapahtuisi Suomen epäsuosituimpien

Suomi

Listavaalilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hyvää listavaaleissa

Poliitikoilla olisi kannustimena olla mahdollisimman paljon ”puolueen mies tai nainen.”

Myös Ulkopoliittisen

Tiilikainen ei ole