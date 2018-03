Politiikka

Sisäministeri Mykkänen elättelee toivoa EU:n turvapaikka­sovun syntymisestä kesään mennessä – sen jälkeen Suom

Sisäministeri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tiivistä

”Jos löydetään järkevä eurooppalainen ratkaisu ja palautukset saadaan toimimaan, niin minun mielestäni olisi järkevää nostaa pakolaiskiintiötä.”

Minkälaisesta

Mikäli

Selvästi