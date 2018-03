Venezuela on syvässä humanitaarisessa kriisissä ja lääkkeistä ja ruoasta on pulaa, mutta Suomi käännyttää maahan sotaa pakenevia syyrialaisia – miksi? Suomen entinen Venezuelan-suurlähettiläs Mikko Pyhälä sanoo, että Venezuelassa on meneillään humanitaarinen katastrofi eikä maahan pitäisi käännyttää ketään.