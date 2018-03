Hallitus kevensi väestönsuojien rakentamista koskevaa sääntelyä – yhteisen suojan voi rakentaa entistä useammalle talolle

Politiikka

Hallitus kevensi väestönsuojien rakentamista koskevaa sääntelyä – yhteisen suojan voi rakentaa entistä useamma

Väestönsuojien

Hallitus

Vapautus

Tilastokeskuksen

Vuosina

Asuintalojen

rakentamisen sääntelyä kevennetään muuttamalla lakia ja asetusta.Vastedes olisi mahdollista rakentaa esimerkiksi entistä useammalle talolle ja laajemmalle alueelle yhteinen väestönsuoja. Yhteinen suoja voidaan rakentaa ensi vuoden alusta lähtien enintään 500 metrin säteen sisällä oleville rakennuksille, kun nyt tuo enimmäisraja on puolet siitä eli 250 metriä.lupasi ohjelmassaan sujuvoittaa väestönsuojien rakentamiseen liittyvää poikkeuslupamenettelyä ja alentaa niiden rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia. Sisäministeriön valmistelemat muutokset olivat esillä valtioneuvostossa torstaina.Väestönsuojan rakentamisvelvollisuus poistettaisiin kokonaan sellaisilta rakennuksilta, joihin nykyäänkin on käytännössä myönnetty hakemuksesta vapautus.koskee sellaisia kevyitä rakennuksia, joissa väestönsuojan rakentaminen olisi erityisen kallista suhteessa koko rakennuksen kustannuksiin. Niitä ovat esimerkiksi lämmittämättömät urheilupaikat, varastot, ratsastusmaneesit ja peltirakenteiset hallit.Harkintaan perustuvien vapautusten myöntäminen siirtyisi sisäministeriöltä rakennusluvan myöntävälle viranomaiselle kuntaan.rakennuskantatilaston mukaan Suomessa oli vuonna 2016 väestönsuojia noin 28 500 rakennuksessa. Niissä oli suojapaikkoja yhteensä 2,27 miljoonalle ihmiselle.Väestönsuojien rahallinen arvo on arviolta 4,2 miljardia euroa.Noin 50 kunnassa, joissa asuu yhteensä noin 170 000 asukasta, ei ole yhtään väestönsuojaa. Noin 285 kunnassa, joissa asuu yhteensä noin 1,9 miljoonaa asukasta, on suojapaikkoja alle puolelle kunnan asukkaista.2010–2015 väestönsuojien suojapaikkojen määrä lisääntyi vuosittain noin 89 000 paikalla, josta asuinrakennusten osuus oli 60 prosenttia.Lähes 90 prosenttia suojapaikoista on talokohtaisissa teräsbetonisuojissa. Suojapaikoista noin kymmenen prosenttia on kalliosuojissa.teräsbetonisuojista yli 90 prosenttia on varastoina, sosiaalitiloina tai muussa hyötykäytössä. Kalliosuojat ja isot teräsbetonisuojat ovat yleensä urheilu- tai pysäköintikäytössä.