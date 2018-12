Paineet viilata aktiivimallia kasvavat: ”Miten suhtautua aktiiviseen työnhakijaan, joka ei kuitenkaan pääse haastatteluihin?”

Politiikka

Paineet viilata aktiivimallia kasvavat: ”Miten suhtautua aktiiviseen työnhakijaan, joka ei kuitenkaan pääse ha

Paljon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tärkein

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Samalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Palkansaajajärjestö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kohtuuttomana

Vuoden

Eduskunnassa

Keskustan