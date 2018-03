Politiikka

Liikenneministeri Berner ei luovuta, vaan haluaa yhä tuen sähkö­pyörille – ”Fillari­kommunismia”, ”en tue”, ha

