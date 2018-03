Keskustan laahaava kannatus paljastaa säröjä – Piirijohtajat haluavat puoluesihteerin vaihtoon

Fakta

Puoluekokous kesäkuussa



Keskusta järjestää seuraavan puoluekokouksensa kesäkuun 8.–10. päivänä Sotkamossa.



Puoluekokous valitsee keskustan puheenjohtajan, kolme varapuheenjohtajaa ja puoluesihteerin. Haastajia paikoille on vähitellen alkanut ilmaantua.



Puheenjohtaja Juha Sipilä on ilmoittanut olevansa käytettävissä puheenjohtajaksi, jos näin halutaan. Tämä on tarkoitus vahvistaa puoluevaltuuston kokouksessa huhtikuussa.