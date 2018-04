Politiikka

Rakennustuoteteollisuus pysähtyy huhtikuussa useissa yrityksissä – taustalla kiista palkankorotuksista

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rakennusliiton

Työnantajien

”Miksi

Rakennusliitto

Lakkopäivät

”Päätimme

”Nyt

Rakennusteollisuuden