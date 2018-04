Politiikka

Yritystuille ei löydy juurikaan vahvoja perusteita, mutta ei niitä leikatakaan voi – siitä pitävät poliitikot

Syksyllä

Osa yritystuista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuille voi

Toki politiikalla

Yritystukien

Kirjoittaja on Aalto-yliopiston taloustieteen emeritusprofessori ja pitkän linjan talousvaikuttaja.