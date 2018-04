Puolustusministeriö selvittää, onko Jehovan todistajien vapauttamiselle asevelvollisuudesta edelleen perusteita

Politiikka

Puolustusministeriö selvittää, onko Jehovan todistajien vapauttamiselle asevelvollisuudesta edelleen perusteit

Puolustusministeriö

Kysymys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jehovan

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005581256.html