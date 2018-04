Turku ja Oulu eivät ymmärrä Helsingin rajua arvostelua maakuntauudistusta kohtaan – ”Meillä ei ole tarvetta ajatella tätä itsekkäästi”

Politiikka

Turku ja Oulu eivät ymmärrä Helsingin rajua arvostelua maakuntauudistusta kohtaan – ”Meillä ei ole tarvetta aj

Kysymys

Vapaavuoren

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oulun

Tampereen

Oikaistu 6.4. kello 16:10: Toisin kuin jutussa aiemmin kirjoitettiin, Kyösti Oikarinen ei enää ole Oulun lääketieteellisen tiedekunnan dekaani.