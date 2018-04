Kartat näyttävät, miten pieniä saarekkeita kasvavat kunnat ovat kuihtuvien kuntien meressä – kuntien erot ovat revenneet nykyisellä hallituskaudella

Politiikka

Kartat näyttävät, miten pieniä saarekkeita kasvavat kunnat ovat kuihtuvien kuntien meressä – kuntien erot ovat

”Pirullinen.”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Väestönkehityksen

Tuloksista

Ydinmaaseutu

Pitkäaikaisen

Syrjäseutujen