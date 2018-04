Politiikka

Tämä käyrä kertoo, että Suomessa syntyy hälyttävän vähän lapsia – Syy liittyy nuoriin miehiin, ja pian poliiti

Syntyvyys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliittisten

Syntyvyys on heikentynyt samaa tahtia kuin nuorten miesten työllisyys

Tällaiseen

Seuraukset

Poliitikot voivat polttaa näppinsä, jos alkavat neuvoa lisääntymisasioissa

Poliitikolle

Poliitikon