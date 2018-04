Politiikka

Sipilän hallituksen vastaus vaateille toisen asteen maksuttomuudesta: vähä­varaisille opiskelijoille 46 euron

Paljon

Oppimateriaalilisää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Oppimateriaalilisä maksettaisiin pienituloisten perheiden nuorille eli heille, jotka sitä ensisijaisesti tarvitsevat.”

Oppimateriaalilisän

Opintotuesta

Myös

Kieltenopiskelu aikaistuu, päiväkoteihin enemmän opettajia

Opetusministerille

Myös

Vastedes

Lisäksi

Tuntuvin

Ammatillisen