Yrittäjä iloitsee hallituksen päätöksestä helpottaa irtisanomista – ”Kuka rekrytoi, jotta voi antaa kenkää heti seuraavassa kuussa?”

Politiikka

Yrittäjä iloitsee hallituksen päätöksestä helpottaa irtisanomista – ”Kuka rekrytoi, jotta voi antaa kenkää het

Omistamaansa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005638820.html

Kaikkonen

yritystä johtava Sanni Kaikkonen https://www.hs.fi/haku/?query=sanni+kaikkonen tiivistää monien pienyrittäjien ajatukset rekrytoinnista yhteen virkkeeseen: rekrytointi huolestuttaa, koska kehnosta työntekijästä ei tunnu pääsevän millään eroon.Pienellä yrityksellä ei myöskään ole varaa siirtää tehtäviensä tasolle yltämätöntä työntekijää sopivampiin tehtäviin. Sellaisia ei alle 20 työntekijän yrityksissä välttämättä edes ole.”Tarvitsemme lisäkäsiä, mutta kenet uskaltaa työsopimuksen kautta sitouttaa?” Kaikkonen kysyy.Hallitus vastasi keskiviikkona huoleen, jota yrittäjien edunvalvoja Suomen yrittäjät on pitänyt esillä jo pitkään. Hallitus päätti kehysriihessä helpottaa alle 20 ihmistä työllistävissä yrityksissä tehtäviä irtisanomisia. Henkilöön liittyvistä syistä tehtävien irtisanomisien vaatimuksia olisi tarkoitus keventää.Päätös koskee ylivoimaista enemmistöä yrittäjistä. Suomen yrittäjien mukaan yli 90 prosenttia Suomen yrityksistä on alle 10 työntekijän yrityksiä.ilahtui hallituksen päätöksestä, sillä työntekijöiden palkkaaminen on hänen Sunnyone Promotion -yritykselleen ajankohtainen asia.Tällä hetkellä Kaikkosen ainoa vakituinen työntekijä on Peppi Valtonen https://www.hs.fi/haku/?query=peppi+valtonen , joka teki Kaikkosen yritykselle töitä promoottorina ennen kuin hänet vakinaistettiin projektikoordinaattoriksi yrityksen toimistolle.”Jos kasvu jatkuu meillä tähän tahtiin kesän yli, työllistämme syksyllä joka tapauksessa kaksi työntekijää”, Kaikkonen sanoo.Kaikkosen yritys välittää muun muassa tuote-esittelijöitä, juontajia, esiintyjiä, malleja, ravintoloiden sisäänheittäjiä ja tuotejakelijoita messuille, tapahtumiin ja kauppakeskuksiin edistämään muiden yritysten myyntiä.Promoottorin töitä tehdään tyypillisesti oman yrityksen kautta, laskutuspalvelun kautta kevytyrittäjänä tai esimerkiksi kesäkaudella määräaikaisessa työsuhteessa, koska työ on kausiluonteista.Kaikkonen arvioi, että päätös rohkaisee rekrytoimaan, jos hallituksen päätös ei ”jää kosmeettiseksi paranteluksi”.”Vaikea ottaa kantaa, kun ei tiedä sitä sisältöä, mutta hyvältä se kuulostaa. Jos siitä seuraa merkittäviä helpotuksia, siinä tapauksessa luultavasti otan meille parikin työntekijää syksyllä”, Kaikkonen vastaa.Kolme kokoaikaista työntekijää on Kaikkosen mukaan harkinnassa, jos suhdanne jatkuu nykyisenlaisena ja ”palkkaamisen edellytykset päättäjien puolesta täyttyvät”.Irtisanomisen helpottamisen lisäksi Kaikkonen piti hyvänä hallituksen päätöstä siitä, että alle 30-vuotiaina kolme kuukautta työttömänä olleita saisi palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman perustetta määräaikaisuudelle.”Kaikki normien purku on hyvästä”, Kaikkonen kommentoi.

Kaikki