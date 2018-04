Politiikka

Vallanpitäjillä on taipumus koota ympärilleen ihmisiä, jotka ovat kaikessa samaa mieltä heidän kanssaan – ja s

Puolueet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hyötyä johtajiensa

Kirjoitin huhtikuussa

Uskonpa, että ovet

Kirjoittaja on kokenut politiikan toimittaja, joka on työskennellyt sanoma- ja aikakauslehdissä.