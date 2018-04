Politiikka

Rakennusliitto uhkaa lakkojen laajennuksella

Rakennusliitto

Ensimmäinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

ilmoitti perjantaina, että sen hallitus on valmis jatkamaan jo ilmoitettuja laakkoja ja myös laajentamaan niitä.Rakennustuoteteollisuuden ja muiden rakennusalojen työehtosopimusneuvottelut eivät ole edenneet Rakennusliittoa tyydyttävällä tavalla, liitto sanoo tiedotteessa.Rakennusliitto on julistanut lakkoon seitsemän rakennustuoteteollisuuden yritystä ja niiden tytäryhtiöiden työt, joihin sovelletaan rakennustuoteteollisuuden sopimusta.lakkopäivä on torstaina 19. huhtikuuta.Rakennusliiton hallitus käsitteli perjantaina Helsingissä työehtosopimusneuvotteluja. Hallitus myönsi liiton johdolle valtuudet jo ilmoitettujen työtaistelujen jatkamiseen jo lakkoon julistetuissa yrityksissä sekä lakon laajentamiseen.