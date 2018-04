Politiikka

Viisi kysymystä Annika Saarikolle

ja peruspalveluministeri Annika Saarikko https://www.hs.fi/haku/?query=annika+saarikko (kesk) tulee haastatteluun suoraan palaverista, jossa suunniteltiin sote-uudistuksen kansalaisviestintää.Se ei ole mennyt ihan putkeen, vaan julkisuutta ovat hallinneet poliittiset kiistat ja sirpaleiset kohut yksityiskohdista.Jälleen viime viikolla Helsingin Sanomien uutinen https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005636644.html , jossa kerrottiin sote-keskusten asiakkaistaan saaman niin sanotun kapitaatiomaksun perusteista, pakotti sosiaali- ja terveysministerin selittelemään ja rauhoittelemaan eri tahojen moninaisia huolia tietoturvasta ja kansalaisten hinnoittelusta.Ministeriössä maksumalli olisi mielellään tehty valmiiksi ennen kuin sen periaatteista olisi kerrottu. Tiedotusvälineet taas pyrkivät kertomaan asioista niin pian kuin mahdollista – silloin, kun niihin voidaan vielä keskustelulla vaikuttaa.huokaisee. Ministeri on huolissaan siitä, että keskustelua hallitsevat uhkakuvat ja huolet milloin mistäkin, vaikka koko uudistuksen tarkoituksena on parantaa ihmisten luottamusta julkisiin terveyspalveluihin.”Huolta on ollut nyt esimerkiksi siitä, tarkoittaako henkilökohtaisen kapitaatiokorvauksen laskeminen sitä, että ihmisiä arvotetaan rahalla. Siitä ei todellakaan ole kyse. Tarkoitus on ainoastaan se, että sote-keskukset saavat riittävät taloudelliset resurssit kaikkien asiakkaiden hoitamiseen. Tästä hyötyvät erityisesti paljon hoitoa tarvitsevat”, Saarikko sanoo.Saarikko korostaa, että kapitaatiomaksuperusteiden valmistelu on vielä täysin kesken. Yksityiskohtia ei siis ole voitu kertoa, koska ne eivät ole vielä ministeriönkään tiedossa.”Kokemukset Ruotsista opettavat, että maksujen määräytymisperusteita tullaan varmasti säätämään monta kertaa. Mutta jostain meidän on aloitettava. Alkuvaiheessa on tarkoitus, että ihmisten sairaushistoriaa selvitetään Kelan erityiskorvattavien lääkkeiden perusteella. Ne tiedothan Kelalla on jo olemassa”, Saarikko sanoo.Erityiskorvattavat lääkkeet kertovat käytännössä, mitä pitkäaikaissairauksia, kuten vaikkapa diabetesta tai sepelvaltimotautia ihminen sairastaa.että kapitaatiomaksut perustuvat mahdollisimman tarkkoihin taustatekijöihin, on ollut monien uudistusta arvioineiden asiantuntijoiden toive. Mitä tarkemmin maksut vastaavat jokaisen asiakkaan todellista riskiä tarvita hoitoa, sitä vähemmän sote-keskuksilla on houkutusta tavoitella markkinoinnilla asiakkaikseen vain terveimpiä asiakkaita.Saarikon mukaan maksuun voidaan yhdistää myös tehokkaaseen hoitoon kannustavia elementtejä. Maakunnille jää itselleen päätäntävaltaa, mitä asioita ne haluavat painottaa maksuissa.”Kapitaatiomaksun kiinteä osuus on vähintään kaksi kolmasosaa. Loppuosa voidaan maksaa palveluntarjoajalle käyntien ja toimenpiteiden mukaan tai sen perusteella, kuinka hyvin sote-keskus on pystynyt hoitamaan asiakkaan hoitoketjun eikä ole siirtänyt ongelmia eteenpäin”, Saarikko sanoo.Hän uskoo kapitaatiomaksukohun johtuvan osin siitä, että uutinen iski hetkeen, jolloin ihmiset ovat poikkeuksellisen herkkiä kansalaisten tietojen käyttöön mahdollisesti liittyville uhkille. Yhdysvalloissa Facebookin perustaja Mark Zuckerberg https://www.hs.fi/haku/?query=mark+zuckerberg oli viime viikolla kongressin kuultavana Facebookin tietovuodoista.”Me ihmiset olemme aika kritiikittömästi antaneet sosiaalisen median palveluissa tietoja itsestämme. Nyt olemme havahtuneet tähän ongelmaan, että tieto voikin nykymaailmassa olla yhtä arvokasta kuin öljy”, Saarikko sanoo.huolimatta sote-uudistus etenee nyt vauhdikkaasti kun poliittiset linjat saatiin joulun alla ojennukseen.Saarikon mukaan ministeriöstä tulee aivan lähiaikoina lausuntokierrokselle toinen palvelujen rahoitusta ja jokaista käyttäjää koskeva kulmakivi eli asiakasmaksulaki.Siinä linjataan Saarikon mukaan valtakunnallisesti yhtenäiset periaatteet ja myös maksimit kaikkien sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuille.”Peruslähtökohta on, että asiakasmaksuilla kerättävä summa ei nouse, mutta koska maksut yhtenäistetään, yksittäisten ihmisten tilanne voi muuttua molempiin suuntiin. Myöskään maakunnat eivät voi tuudittautua siihen, että uudistus rahoitetaan asiakasamaksuja nostamalla”, Saarikko sanoo.Erityisesti vanhusten hoivapalveluissa maksukäytännöt ovat olleet jopa kuntien välillä epätasa-arvoisia.”Ne ovat niin kirjavia ja sekavia, että on mahdotonta edes sanoa, kuinka suuria erot tällä hetkellä ovat. Sitä ei ole pystytty ministeriössä selvittämään”, Saarikko sanoo.Uudessa laissa erilaisista laitoshoidon, asiakassetelien, kotipalvelun, asumistukikriteerien ja palvelusisältöjen sekasotkusta luodaan yhtenäiset maksusäännöt.”Yksi tärkeä osa lakia on tuoda hinnoittelu myös etä- ja digihoidolle kaikissa palveluissa. Niiden osuuden kasvattaminen on yksi uudistuksen keskeisiä tavoitteita. Terveyskeskuksissa asiakasmaksu on yleensä määritelty vain lääkärikäynnille, vaikka suuri osa palveluista tulee hoitajalta tai etäpalveluna. Myös ne otetaan laissa huomioon”, Saarikko sanoo.Etenkin helsinkiläisiä on kiinnostanut, miten uudistuksessa käy helsinkiläisten ilmaisille terveyskeskuskäynneille. Saarikon mukaan maakuntien on mahdollista päättää lain määrittämää maksimia pienemmistä maksuista.”Mutta sen pitää sitten olla sama koko maakunnassa”, Saarikko sanoo.Asiakasmaksulaissa hammashoitoa koskevat linjaukset on jätetty tässä vaiheessa Saarikon mukaan pääosin ennalleen, jotta muu kokonaisuus saataisiin etenemään.Hammashoidon valinnanvapauden on laskettu kasvattavan julkisen hammashoidon kustannuksia huomattavasti, koska yksityisen hammashoidon osuus on ennen uudistusta niin suuri.on arvostellut eduskunnassa hallitusta sote-lakien käsittelyn kiirehtimisestä. Keskeiset maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvät lait yritetään saada hyväksytyksi ennen eduskunnan kesälomia. Lait pitäisi saada voimaan, jotta maakuntavaalit voidaan pitää suunnitellusti lokakuussa.Saarikon mukaan vaalit eivät ole mikään itseisarvo, mutta maakuntiin pitää saada demokraattisesti valitut päättäjät, koska päätettävänä on jo ensi vuonna niin tärkeitä asioita.”Maakuntien perustamisen yhteydessä tehdään järkälemäisiä päätöksiä muun muassa palvelujen yhtiöittämisestä ja palveluverkon rakenteesta. On oikein, että niitä päätöksiä tekevät poliittiset päättäjät eivätkä virkamiehet”, Saarikko sanoo.

1. Kuka lobbasi sinua viimeksi?

Viime viikolla minua kävi tapaamassa muun muassa Kauhavan kaupunginvaltuusto, joka halusi kertoa tarpeestaan investoida uuteen sote-keskukseen ja Etelä-Savon päättäjiä keskustelemassa erikoissairaanhoidon työnjaosta.

2. Kehu joku opposition kansanedustaja.

Ihailen Jutta Urpilaista https://www.hs.fi/haku/?query=jutta+urpilaista . Hän on kiva ihminen ja ihailen tapaa, jolla hän on koonnut itsensä vaikeiden poliittisten vaiheiden jälkeen. Hänestä hehkuu tasapaino ja hän on kyennyt uusiutumaan.

3. Minkä kirjan luit viimeksi?

Poikani kanssa luemme Vaahteramäen Eemeliä. Minulla on kesken Lapin sodasta kertova Minna Rytisalon https://www.hs.fi/haku/?query=minna+rytisalon Lempi. Suomi 100 -vuosi vei minua sisällissotaa ja sotien naiskertomuksia käsittelevien kirjojen äärelle.

4. Mikä saa sinut suuttumaan?

Syyrian sota tai pikemminkin se tekee voimattomaksi, lamaannuttaa kuvan ihmisyydestä. En väitä ymmärtäväni sen monimutkaisuutta, mutta lasten oikeuksien rikkominen ja kuolleiden määrä on puistattavaa.

5. Mitä teet viikonloppuna?

Lauantaina ja sunnuntaina haluan mennä ulos kevääseen, olen istunut koko viikon sisällä ja kaipaan raitista ilmaa. Menemme Oripäähän isoäitini luokse tekemään kevätpihatöitä.