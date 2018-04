Irtisanomissuojan muutokset ja nuorten määräaikaisuudet kuumensivat tunteita eduskunnassa, HS seuraa keskustelua hetki hetkeltä

Politiikka

Leena Meren mukaan pienituloisten sympatiseeraaminen ei auta. Perussuomalaiset poistaisivat esimerkiksi pienituloisilta lääkkeiden 50 euron omavastuun. "Me luotimme siihen, että kun talous paranee, niin tehdään jotakin", Meri sanoo. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk) vastaa. Hän muistuttaa, että hallitus laskee nyt lääkkeiden maksukattoa ja nostaa takuueläkettä eli kaikkein pienituloisimpien eläkettä. Jaa



Nyt debattivuoro vaihtuu perussuomalaisten Leena Merelle. Hän kyselee, miksi hallitus ei ole huolissaan ihmisistä, joilla ei ole rahaa ruokaan tai lääkkeisiin. Orpo vetoaa jälleen siihen, että tärkeintä on työllisyys. "Kun liikkumavaraa on, me olemme tehneet täsmätoimia", Orpo sanoo. Hän mainitsee takuueläkkeen ja pienimmät päivärahat. Jaa



Orpon mukaan kehysriihen päätöksillä hallitus haluaa ”tarjota työtä ja näkemystä tulevaisuuteen”. ”Jos saat määräaikaisen työsuhteen, kun olet alle 30-vuotias, se on paljon enemmän kuin jos ei olisi olleenkaan töitä. Se antaa toivoa, se antaa mahdollisuuden.” Orpon mukaan viime kädessä perustuslakivaliokunta arvioi, voidaanko määräaikaisen työsopimuksen kriteerejä löysäävä laki säätää. ”Aiemmin perustuslakivaliokunta on todennut, että työttömyys on perusta, jonka pohjalta voidaan tehdä määräaikaisia työsopimuksia.” Rinteen mukaan hallitus yrittää muuttaa työelämän pelisääntöjä samalla, kun talous kasvaa. ” Ymmärrättekö lainkaan, miten työelämä toimii? Onko hallituksen linja se, että työelämän pelisääntöjä ei tunneta?” Rinne kysyi. ” Yhtään työpaikkaa ei synny ilman talouden kasvua, sitä te ette tunnu ymmärtävän”, Orpo vastasi. ”Pitää ymmärtää myös palkkaajan näkökulma.” Jaa



Lindström sanoo, että nyt hallitus vasta selvittää, miten henkilöperusteista irtisanomista voidaan keventää. Asiassa pitää selvittää perustuslain, muiden EU-maiden lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten välinen suhde. Valmista ehdotusta tai muotoilua Lindströmin mukaan ei ole. Jaa



Antti Rinteen mukaan hallitus heikentää nuorten uskoa tulevaisuuteen. ”Mitä mietitte pankinjohtajan sanovan nuorille ihmisille, jotka saavat määräaikaisen sopimuksen ilman perusteita? Miltä heidän näkymänsä näyttää? Luotte epäluottamusta tulevaisuuteen. Miksi kuritatte nuoria ihmisiä?” Orpon mukaan yksi polku nuorten työllistämiseen on määräaikaisuuksien kriteerien alentaminen. ”Pitää olla kolmen kuukauden työttömyys takana. Työllisyys on se perusta, minkä pohjalta tätä tehdään.” Työministeri Jari Lindströmin (sin) mukaan irtisanomissuojaa voidaan höllentää, jos sillä on työmarkkinapoliittiset perusteet. Rinteen mukaan nuorilla ei ole uskallusta perustaa perhettä, jos työsuhteet ovat määräaikaisia. Orpon mukaan epävarmuus on sitä, että ei ole työtä. ”Silloin edes pankkiin ei tee mieli mennä. Mutta kun pääset työsuhteeseen kiinni, pääset näyttämään taitosi. Mikään ei ole nuorelle niin raastavaa kuin pitkäaikainen työttömyys. Sen me haluamme poikki.” Jaa



”Uskokaa nyt jo, kun seuraavaksi sanon, että vain korkeamman työllisyysasteen myötä voimme pitää heikommassa asemassa olevista huolta paremmin ja turvata palvelut”, Orpo sanoi oppositiolle. ”On parempi, kun nuori saa työtä, kun tiedämme, että pienyrittäjissä ei uskalleta tällä hetkellä ottaa riskiä palkata”, Orpo perusteli hallituksen päätöstä helpottaa työntekijän irtisanomista. Orpo osoitti sanansa erityisesti Li Anderssonille (vas), joka sanoi hallituksen tuomitsevan nuoret ”ikuiseen koeaikaan”. Jaa



Essayah nostaa esiin puolueen oman perusturvamallin eli Britannian universal credit –järjestelmään pohjaavan mallin. Kristillisdemokraatit esitti mallin käyttöönottoa vuonna 2015. ”Hallituspuolueet yksi toisensa jälkeen ovat tulleet kristillisdemokraattien kanssa samoille linjoille sosiaaliturvan uudistamisen suhteen.” ”Kannustavan perusturvan malli on antanut pohjan muiden tulla mukaan syyperusteiseen eri etuuksia yhdistelevään yleistukiuudistukseen. Jos hallituksessa olisitte uskoneet meitä jo 2015, tarpeettoman ja kalliin perustulokokeilun rahat olisi voitu suunnata toisin.” Jaa



Kristillisdemokraattien mukaan hallituksen kehysriihipäätökset ovat ”osittain oikeansuuntaisia ja kannatettavia”, sanoo puolueen puheenjohtaja Sari Essayah. ” Suuressa kuvassa hallituksen päätökset ovat kuitenkin näpertelyä ja vanhojen virheiden paikkaamista.” Esimerkiksi lapsiperheiden palvelut ovat Essayahin mukaan heikentyneet ryhmäkokojen kasvun kautta ja lapsiperheiden verotus kiristynyt lapsivähennyksen postamisen myötä. Jaa



Rkp:n puheenvuoron pitää puolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson. Hänen mukaansa hallituksen pitäisi edistää työperäistä maahanmuuttoa. ” Ulkomaisen työvoiman tarveharkinnan poistamisen osalta ei ole tehty mitään. Me tiedämme kuitenkin, että monet yritykset tarvitsevat osaavaa työvoimaa, jota ei onnistuta kattamaan Suomen työmarkkinoilla.” Henrikssonin mukaan työllisyysasteen pitäisi olla 75 prosenttia vuonna 2022 ja 80 prosenttia ”pitkällä aikavälillä.” Vähimmäispäivärahojen korotusta Henriksson kehuu mutta pitää sitä ”laastaripolitiikkana”. Hän myös ihmettelee, mitä tapahtui paikalliselle sopimiselle. ”Sinisetkö uudistuksen pysäyttivät, valtiovarainministeri Orpo”, Henriksson kysyi. Jaa



Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonin mukaan hallitus jatkaa eriarvoistavaa linjaansa, vaikka talous kasvaa. ”Jos talouden kasvaessakaan ei ole oikeudenmukaisen politiikan aika, milloin sitten on? Kyse ei ole siitä, etteikö oikeudenmukaiseen politiikkaan olisi varaa.” Lisää varoja valtiontalouteen Anderssonin mukaan pitäisi kerätä esimerkiksi listaamattomien yritysten osinkoverotuksesta. Samoin kuin vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto, myös Andersson penäsi hallitukselta perhevapaauudistuksen toteuttamista. ”Perhevapaauudistus olisi tehokas tapa edistää tasa-arvoa niin työmarkkinoilla kuin hoivavastuiden jakamisessa vanhempien kesken. Hallitukselta tämä uudistus ei onnistunut. Vasemmistoliitto pitää perhevapaiden uudistamista yhtenä ensi vaalikauden tärkeimmistä tehtävistä”, Andersson sanoo. Jaa



”Hallituksen taloustalkoot ovat osuneet köyhien ja opiskelijoiden lisäksi naisvaltaisten aloijen työntekijöihin. Sote-uudistus tarkoittaa Suomen suurimpia YT-neuvotteluita”, Aalto sanoo. Jaa



Vihreiden puheenjohtaja Touko Aallon mukaan hallituksen kehysriihessä tekemät etuuksien parannukset ovat ”pieniä laastareita perusturvaan tehdyn avohaavan päälle”. Tiukasta talouspolitiikasta ei Aallon mukaan ”näy jälkeäkään”, kun puhutaan hyvätuloisimpia helpottavasta veropolitiikasta tai yritystuista. Jaa



Perussuomalaisten Leena Meri huomauttaa sinisille kansaneläkeindeksin jäädytyksestä. Ennen kehysriihtä siniset uhosivat, että indeksijäädytykset pitää lopettaa vuoden 2019 alusta. Näin ei käynyt. Nyt sinisten Simon Elo sanoi puheessaan, että itse asiassa oli parempi korottaa joitakin päivärahoja kuin antaa laaja korotus kaikille etuuksien saajille. Voi olla, että Elo saa kuulla tästä lisää keskustelun aikana. Jaa



"Haluamme laskea energiaveron EU:n minimitasolle, jossa etusijalla on huoltovarmuus ja kotimainen teollisuus. Se on ekoteko", Meri sanoo. "Sanomme kyllä kotimaiselle bioenergialle, mutta ei tuulivoimatuille", Meri jatkaa. Perussuomalaisten mukaan näillä toimenpiteillä säästettäisiin 200 miljoonaa euroa. Myös turvapaikkapolitiikan kiristämisellä olisi Meren mukaan saatavissa 200 miljoonan euron säästöt. Jaa



Perussuomalaisten Leena Meren mukaan puolue esittää arvonlisäverovelvollisuuden alarajannostoa sekä Viron yritysveromallia. Yrittäjien sosiaaliturvan parantamiseen ja "oikeudenmukaisiin työllisyystoimenpiteisiin" perussuomalaiset panostaisi 200 miljoonaa euroa. Jaa



”Kansaneläkeindeksin jäädytyksen poistaminen olisi tuonut samoille ihmisille kahdeksan euroa, joten kun valita täytyy niin jokainen, varmasti demarikin, valitsee vanhempainpäivärahalla olevan kotiäidin hyväksi mieluummin 80 kuin kahdeksan euroa”, jatkaa Elo demarien nälvimistä. Itse hän korostaa puolueensa parantaneen kehysriihessä vähävaraisten asemaa. Jaa



Seuraavana vuorossa on hallituspuolue sinisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo. Keskustan ryhmäpuheenvuoron esittäneen Markus Lohen tavoin Elo heittää piikkiä nimenomaan Rinteen suuntaan. ”Punatulkku on kaunis lintu, mutta se ei politiikassa lennä.” Elon mukaan siniset on toiminut hallituksessa ”kolmikantaisen kilpailukykysopimuksen takuumiehenä”. ”Tämän vaalikauden aikana on tullut jo lähes 90 000 uutta työllistä. Työministeri Jari Lindström on ollut keskeisessä roolissa tätä kehitystä edistämässä”, Elo sanoo. Elon mukaan sinisten keskeisiä tavoitteita oli vähävaraisten perheiden lukiolaisille ja ammattikoululaisille kohdistuva oppimateriaalilisä sekä lääkekaton alennus. Jaa



Vastaukseksi hallitukselle Rinne esittää oppivelvollisuusiän pidentämistä, varhaiskasvatuksen uudistamista ja koulutusleikkausten korjaamista. Lisäksi Rinteen mukaan hallituksen pitäisi panostaa ”asumiseen ja infraan”. Jaa



Rinteen mukaan hallituksen tapa suhtautua palkansaajiin on ollut yllättävää ja surullista, koska vakaat työmarkkinat ovat Suomen talouden tärkeimpiä menestystekijöitä. ”Hallituksenne on tullut tunnetuksi ihmisten epävarmuutta lisäävistä päätöksistä ja jännitteiden synnyttämisestä työmarkkinoilla. Viime viikon päätöksillä te jatkatte samalla hölmöllä linjalla”, Rinne sanoi. ”Te uhkaatte laittaa nuoret työntekijät ikuiselle koeajalle”, Rinne sanoi nuorten työntekijöiden määräaikaisten sopimusten kriteerien höllentämisestä. Jaa



”Olen tyytyväinen, että taloutemme kasvaa, mutta pettynyt siihen, että tulevaisuuteen suuntautuvat uudistukset puuttuvat ja leikkaukset jatkuvat”, Rinne sanoo. ”Sipilän hallitus on itse kasvattanut eriarvoisuutta yli 700 miljoonan euron leikkauksilla. Nyt hallitus palautti 50 miljoonaa euroa ja juhlii itseään sankarina. Tämä on leikkaamista ja ihmisten sumuttamista”, Rinne sanoo. Hänen mukaansa hallituksen politiikka luo suomalaisiin turvattomuutta ja epäluottamusta. Jaa



Kokoomuksen ryhmäpuheen pitää eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen. "Hallitus on yhtenä rintamana määrätietoisesti avittanut Suomen kasvu-uralle. Vastuullinen linja jatkui kehysriihessä, ja vasemmisto-opposition jakovarapopulismi jätettiin Kesärannan porttien ulkopuolelle", Jokinen sanoo ja kehuu, etteivät hallituksen kädet ole "tulevien sukupolvien tai ahkerien yrittäjien taskussa". Jokisen jälkeen vuorossa on Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne. Jaa



Paikalla keskustelussa on tässä vaiheessa 11 ministeriä. Pääministeri Juha Sipilä (kesk) ei ole paikalla, sillä hän on Tukholmassa Intian ja pohjoismaiden huippukokouksessa. Jaa



Lohen mukaan "kehysriihessä keskityttiin heikoimmassa asemassa olevien perusturvan parantamiseen". "Yksi merkittävimmistä päätöksistä on pienimpien äitiys-, isyys-, vanhempain ja sairauspäivärahojen nostaminen työmarkkinatuen tasolle. Tämä tarkoittaa yli 80 euron korotusta pienituloisimmille", Lohi sanoo. Jaa



Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Markus Lohi antoi piikkiä demareiden puheenjohtaja Antti Rinteelle keskustan ryhmäpuheenvuorossa. "Suomi ja suomalaiset tarvitsevat nyt hyvinvointiyhteiskunnan palvelut kestävällä tavalla turvaavaa talouskasvua, vientivetoista ja työtä luovaa talouskasvua", Lohi sanoi Rinteen sanoneen kesällä 2015. "Juuri tämän keskustajohtoinen hallitus on tehnyt ja samalla paljon muutakin. On kysyttävä, hyvät sosialidemokraatit, mitä te olette tehneet?" Lohi sanoi. Jaa



Alle 30-vuotiaiden, yli kolme kuukautta työttömänä olleiden työntekijöiden määräaikaisista sopimuksista Orpo ei maininnut mitään. Tämä noussee opposition puheenvuoroissa esille. Jaa



"Te tulette demarien linjoille", huudettiin demarien riveistä Orpolle, kun tämä kehui päiväkotien henkilökuntaan kohdistettavista lisäresursseista. Jaa



Seuraava työllisyystavoite 72 prosentin jälkeen on 75 prosentin työllisyysaste, Orpo sanoo. Esille hän nostaa kehysriihessä päätetyt irtisanomissuojan heikennykset pienten yritysten työntekijöitä. "Pienissä yrityksissä ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on iso riski. Meillä on 270 000 yritystä, joissa on alle 20 työntekijää. Näistä yksinyrittäjiä on 180 000. Haluamme lievittää pienyrittäjien pelkoa työllistää", Orpo sanoo. Jaa



Orpon mukaan tuloerot kasvavat Suomessa "enää vain hyvin lievästi tai eivät lainkaan", kun työllisyysvaikutukset otetaan huomioon. Samalla Orpo varoittelee jakopolitiikasta ja käsite-innovaatio suhdannepölystä. Velanottoa pienennetään, mutta velaksi eläminen ei pääty, varsinkaan kun Suomi tekee ensi vuosikymmenellä hävittäjänhankintansa. Ilman puolustushankintoja valtiontalous olisi 2020-luvulla tasapainossa, Orpo sanoo. "Menoja ei paisuteta, tehtyjä sopeutuspäätöksiä ei pureta eikä hallituksen valmistelemia uudistuksia jätetä tekemättä. Jakopolitiikkaan ei voi heittäytyä." Jaa



"Suomen julkinen talous on tasapainottumassa lähivuosina ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2008 finanssikriisin", sanoo Orpo. Maailmantalouden vahvat näkymät tukevat hänen mukaansa SUomen viennin kehitystä. Talouskasvua tärkeämpää ovat Orpon mukaan työllisyysluvut. Suomen työllisyysaste nousee valtiovarainministeriön mukaan 72,5 prosenttiin vuonna 2020, Orpo lupailee ja piikittelee oppositiota: "Olen kuunnellut tässä salissa monta kertaa, miten oppositio on epäillyt talouspolitiikkamme vaikuttavuutta. Joko oppositio nyt pystyy myöntämään, että hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikka tuo tuloksia?" Jaa



Orpon esittelypuheenvuoro on noin 10 minuuttia, ryhmäpuheenvuorot kukin noin 5 minuuttia. Jaa



Tervetuloa seuraamaan eduskunnan keskustelua! Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) esittelee tuota pikaa julkisen talouden suunnitelmaa eli eduskuntaslangilla "JTS:ää" eduskunnalle. Esittelyn jälkeen jokaisen eduskuntaryhmän edustaja pitää ryhmäpuheenvuoron. Yhteensä pyydettyjä puheenvuoroja keskusteluun on tähän mennessä 45. Tällä sivulla eduskunnan keskustelua seuraavat kanssasi Niko Vartiainen ja Teija Sutinen. Tervetuloa mukaan! Jaa