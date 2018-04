Hjallis Harkimo ja Mikael Jungner ovat perustamassa uutta poliittista liikettä nykyisten puolueiden haastajaksi – Lähteet: ”Kokoomuksessa vallitsee syvä huoli”

Politiikka

kansanedustaja Hjallis Harkimo https://www.hs.fi/haku/?query=hjallis+harkimo ja Sdp:n entinen puoluesihteeri Mikael Jungner https://www.hs.fi/haku/?query=mikael+jungner ovat perustamassa uutta poliittista liikettä Suomeen yhdessä muiden vaikuttajien kanssa.Liikkeen tavoitteena olisi uudistaa tapoja, joilla ihmiset pääsevät vaikuttamaan politiikan suuntaan. Tarkoituksena on HS:n tietojen mukaan asettaa ehdokkaita eduskuntavaaleissa vuoden kuluttua.Liike edustaisi markkinaliberaalia linjaa ja saattaisi viedä äänestäjiä etenkin kokoomukselta.kertovat useat lähteet. HS:n tietojen mukaan aikeista on ollut määrä kertoa useammassa vaiheessa lähipäivien aikana.Hjallis Harkimo ei vastannut kommenttipyyntöihin keskiviikkona.Nykyisin viestintätoimisto Kreabin toimitusjohtajana toimiva Jungner kiistää HS:lle olevansa perustamassa puoluetta. Poliittisen liikkeen perustamista hän ei kiistä.”Mä yritän saada tähän päätöksenteon ympärillä olevaan vuorovaikutukseen uutta potkua.”Jungnerin mukaan nykyiset puolueet ja poliittinen kulttuuri kaipaavat ravistelua.”Yritän innostaa suomalaista yhteiskuntaa uudistamaan päätöksenteon siten, että kaikkien suomalaisten asiantuntemus olisi käytettävissä. Ja että tämmöiset yritystukityöryhmä-tyyppiset hassut näytelmät jäisivät historiaan.”Jungner viittaa yritystukien uudistamista ja karsimista yrittäneeseen työryhmään, jonka työ kaatui erimielisyyksiin https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005628719.html

Olen kuitenkin todennut, että tämä olemassaoleva systeemi ei tule kauan enää toimimaan. Tähän on saatava muutos. Ja sen muutoksen puolesta aionkin taistella. Kaikissa hyvin sujuneissa toimissani – purjeveneessä, Jokereissa ja yrityksissäni – on toimittu samalla tavalla: päätetään yhdessä ja luodaan yhdessä tekemisen meininki. Politiikka on kaukana tästä, mutta matka parempaan on aloitettava pian.

