Harkimon ja Jungnerin liike syntyi pohjimmiltaan oikeiston tyytymättömyydestä – samalla se on taivaan lahja Sdp:lle Talousliberaalin oikeiston tyytymättömyys kokoomukseen on purkautumassa uuteen poliittiseen liikkeeseen. Suurin voittaja on Antti Rinne, arvioi HS:n politiikan toimituksen esimies Kalle Silfverbeg kommentissaan.