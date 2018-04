Harkimo eroaa kokoomuksesta, kertovat MTV ja Yle, myös Enbuske mukana uudessa poliittisessa liikkeessä – Nämä asiat tiedetään nyt

Politiikka

Harkimo eroaa kokoomuksesta, kertovat MTV ja Yle, myös Enbuske mukana uudessa poliittisessa liikkeessä – Nämä

Suomeen

suunnitellusta uudesta poliittisesta liikkeestä on luvassa lisätietoa torstaina iltapäivällä. Eduskunnassa odotetaan kokoomuksen kansanedustajan Hjallis Harkimon https://www.hs.fi/haku/?query=hjallis+harkimon lausuntoa ja muiden poliitikkojen reaktioita. MTV:n https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/lahde-mtv-lle-hjallis-harkimo-eroaa-kokoomuksesta-harkimo-tiedotan-asiasta-kello-15-45/6872232#gs.uqu=xkU ja Ylen https://yle.fi/uutiset/3-10167398 lähteiden mukaan Harkimo on aikeissa erota kokoomuksesta. Harkimo ei ole kommentoinut suunnitelmiaan HS:lle keskiviikkona eikä torstaina.Sisäministeri Kai Mykkänen https://www.hs.fi/haku/?query=kai+mykkanen (kok) sanoo HS:lle, ettei ole ”järin yllättynyt” Harkimon toiminnasta.

Mitä nyt tiedetään?

Vihreiden

Kokoomuksen Hjallis Harkimo ja Sdp:n entinen puoluesihteeri Mikael Jungner https://www.hs.fi/haku/?query=mikael+jungner ovat yhdessä joidenkin muiden vaikuttajien kanssa perustamassa uutta poliittista liikettä tai verkostoa. Valmisteluja on tehty jo pitkään.Jungner kuvaili HS:n haastattelussa https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005647012.html tavoitteitaan ja sanoi, että ei ole perustamassa puoluetta. Poliittisen liikkeen perustamista hän ei kiistä.HS:n tietojen mukaan liikkeessä olisi myös mukana mediapersoona ja toimittaja Tuomas Enbuske https://www.hs.fi/haku/?query=tuomas+enbuske ”En halua kommentoida tähän mitään”, Enbuske sanoo HS:lle.HS:lle puhuneiden lähteiden mukaan vihreiden kansanedustajaa Antero Vartiaa https://www.hs.fi/haku/?query=antero+vartiaa tai kokoomuksen Elina Lepomäkeä https://www.hs.fi/haku/?query=elina+lepomakea ja Juhana Vartiaista https://www.hs.fi/haku/?query=juhana+vartiaista ei ole pyydetty mukaan.Kaikki kolme ovat myös julkisuudessa kiistäneet olevansa tietoisia Harkimon–Jungnerin liikkeestä.”En itse ole irtoamassa kokoomuksesta mihinkään, vaan jatkossakin tekemässä yhteistyötä puolueen sisällä ja sen rajojen yli”, Lepomäki kirjoitti Twitterissä.Eri keskusteluissa liikkeeseen on myös sitkeästi yhdistetty liikenneministeri Anne Bernerin https://www.hs.fi/haku/?query=anne+bernerin (kesk) nimi.Berner vastasi väitteisiin HS:lle sähköpostitse: ”En ole tässä hankkeessa mukana tai siihen lähdössä.” Antero Vartia https://www.hs.fi/haku/?query=antero+vartia sanoi eduskunnassa, ettei hän ole tekemisissä Harkimon uuden poliittisen liikkeen kanssa.”En millään tapaa. Kukaan ei ole lähestynyt minua tämän tiimoilta. Minulla ei ole mitään aikomusta poistua vihreistä. Minusta on hienoa, että käydään keskustelua, miten politiikkaa tehdään ja syntyy uusia kansanlikkeitä. Mutta henkilökohtaisesti minua ei kiinnosta siirtyä vihreistä tällaiseen palaakaan.”Hän kertoo saaneensa kuulla ”jonkinlaisen liikkeen” vireillä olosta muutama viikko sitten, mutta ilman nimien mainintaa.Vartia ei osaa sanoa, miten hänet on asiaan liitetty. ”Kun huhu on saanut alkunsa, siltä on vaikea katkaista siivet.”

Miten kokoomus on reagoinut Harkimon aikeisiin?

Sisäministeri

”Harkimo on kussut omiin muroihin.”

Julkisesti ei juurikaan. Puolueen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo https://www.hs.fi/haku/?query=petteri+orpo on Yhdysvalloissa eikä ole toistaiseksi kommentoinut asiaa.Orpo saattaa kommentoida asiaa myöhemmin torstaina.Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kalle Jokisen https://www.hs.fi/haku/?query=kalle+jokisen mukaan Harkimo kiisti vielä keskiviikkona Jokiselle, että olisi perustamassa uutta puoluetta tai liikettä.”Oli puhe myös siitä, onko jokin operaatio menossa, niin hän sanoi että ei.”Jokinen sanoo keskustelleensa aiemmin pitkään Harkimon kanssa tämän sote-kannoista.”Hänhän on sanonut seuraavansa tilannetta. Hän on sanonut, ettei lähde etukäteen naulaamaan kantaansa.”Kai Mykkänen ei usko, että Harkimo saa mukaansa muita kokoomusryhmän jäseniä.”Luulen, että tämä omassa ryhmässä herättää lähinnä kummastusta ja ihmettelyä”, Mykkänen sanoo. ”En ole kuullut kiinnostuksesta tätä kohtaan. ”Mykkäsen mukaan Harkimo on esiintynyt ”eriseuraisesti” jo pidempään. ”En ole järin yllättynyt tästä”, Mykkänen sanoo.Harkimo ei ole ollut erityisen aktiivinen kokoomuksen eduskuntaryhmässä. Hän ei ole paikalla läheskään kaikissa ryhmäkokouksissa.Joitakin ryhmän edustajia ihmetyttävät hänen jatkuvat puheensa siitä, miten puolueissa ei pääse vaikuttamaan. Kokoomuksessa on useita taustaryhmiä, jotka valmistelevat erilaisia politiikan asiakysymyksiä, mutta niissäkään toimiminen ei ole Harkimoa kiinnostanut.”Odotatteko te ihmettä tapahtuvaksi, että Hjallis tulisi kokoomuksen ryhmäkokoukseen”, sanoi Ilkka Kanerva https://www.hs.fi/haku/?query=ilkka+kanerva toimittajille mennessään kokoomuksen ryhmähuoneeseen torstaina.Harkimo on arvostellut puoluettaan ja politiikan tekemistä jo pidempään muun muassa Savon Sanomissa https://blogit.savonsanomat.fi/harry-harkimo/paattajat-sopivat-tilataksiin-eika-se-ole-hyva-asia/ julkaisemissaan kolumneissa.”Ihmisillä on mitta ihan täynnä Hjallista. Koko kevään hän on kirjoitellut Savon Sanomiin ja kussut omiin muroihin. Monet ryhmässä ovat aika lähellä katkeamispistettä”, sanoo eräs kokoomusvaikuttaja.Keskiviikkona entinen ulkomaankauppaministeri, kokoomuksen kansanedustaja Lenita Toivakka https://www.hs.fi/haku/?query=lenita+toivakka kommentoi HS:n uutista Twitterissä kysymällä, onko politiikka oikea laji Harkimolle. Twiitistä tykkäsivät useat kokoomuslaiset.

Mitä suunnitelma merkitsee muille puolueille?

HS:n tietojen mukaan Harkimon–Jungnerin liike on suunnitellut ehdokkaiden asettamista ensi kevään eduskuntavaaleissa. Tiettävästi liike on jo pyytänyt vaalimatematiikkaa ymmärtävältä taholta arvion mahdollisesta kannatuksesta.Talousliberaaleille näkemyksille voi olla kysyntää varsinkin suurissa kaupungeissa. Jos kokoomus menettää esimerkiksi tärkeästä Uudenmaan vaalipiiristään parikin kansanedustajan paikkaa, se olisi puolueelle jo kova isku.Puolue tavoittelee pääministeripaikkaa, ja kamppailu Sdp:n kanssa on tällä hetkellä tiukka. Uudessa HS-gallupissa https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005645553.html Sdp ohitti niukasti kokoomuksen.Sdp olisi siis tällaisen talousliberaalin liikkeen suurin hyötyjä. Se tunnutaan tiedostavan laajalti porvaristossa. Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen https://www.hs.fi/haku/?query=mikael+pentikainen kommentoi HS:n uutista Twitterissä sanomalla, että ”porvarileiriä pitää mieluummin koota kuin repiä”.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Hjallis Harkimo aikoo pitää tiedotustilaisuuden eduskunnassa kello 15.45. Sitä ennen on eduskuntaryhmien kokouksia, joista kiinnostus kohdistuu erityisesti kokoomukseen.HS näyttää Harkimon tiedotustilaisuuden suorana lähetyksenä.