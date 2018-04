Politiikka

Kokoomuksen puheen­johtaja Orpo torjuu HS:n haastattelussa arvostelun ja syyttää Harkimoa vastuun välttelemise

Kokoomuksen

Harkimo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Orpo

Orpo sanoo, ettei hän tiedä, mikä Harkimon motiivi on.

HS kertoi

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005647500.html

Orpo

”Erilaisia tehtäviä on ollut tarjolla ryhmän puitteissa.”

Harkimon