Politiikka

Harkimon ja kumppaneiden puuhista tulee mieleen vuosi 1998, ja se ei välttämättä ole hyvä asia

Suomen

Haastattelin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Voi olla vaikeaa luoda kuvaa kovin freesistä liikkeestä.

Ei

Siimes