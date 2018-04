Kolme viidestä suomalaisesta katsoo Sipilän hallituksen toimineen vähintään melko huonosti – vain kuusi prosenttia pitää hallitusta hyvänä

Politiikka

Kolme viidestä suomalaisesta katsoo Sipilän hallituksen toimineen vähintään melko huonosti – vain kuusi prosen

Enemmistö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hallitukseen

Myönteisimmät

Suomalaisia

suomalaisista eli 60 prosenttia on tyytymätön pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallituksen toimintaan, käy ilmi Kantar TNS:n tuoreesta puoluebarometristä.28 prosenttia suomalaisista pitää Sipilän hallituksen toimintaa melko huonona ja 32 prosenttia huonona.Hyvän arvosanan hallitukselle antaa kuusi prosenttia kansasta ja melko hyvän arvosanan 22 prosenttia.Toisaalta harva on tyytyväinen myöskään opposition toimintaan. Yhtä lailla kuusi prosenttia katsoo opposition esittäneen vaihtoehtoja hallituksen toiminnalle hyvin ja 20 prosenttia melko hyvin.Hallitukseen vähintään melko tyytyväisiä on siis 28 prosenttia suomalaisista, oppositioon vähintään melko tyytyväisiä 26 prosenttia.tyytyväisiä on nyt hieman vähemmän kuin viime vuoden lokakuussa, jolloin vähintään melko tyytyväisiä ilmaisi olevansa 32 prosenttia vastaajista.Suosituimmillaan Sipilän hallitus oli syksyllä 2015, kun 38 prosenttia vastaajista kertoi olevansa hallitukseen tyytyväinen. Toisaalta nykyinen mittaus on korkeampi kuin kevään 2016 tutkimus, jossa tyytyväisyyttään Sipilän hallitukseen ilmaisi vain 20 prosenttia suomalaisista.Ikääntyneet, koulutetut ja johtavassa asemassa toimivat ovat hallitukseen keskimääräistä tyytyväisempiä. Myös näistä ryhmistä hallitukselle annetaan heikkoja arvosanoja.Sdp:n ja vasemmistoliiton äänestäjät ovat kriittisimpiä hallituksen toimintaa kohtaan. Molemmista ryhmistä 89 prosenttia ilmaisi tyytymättömyyttään. Sdp:n kannattajista 55 prosenttia oli puolestaan tyytyväisiä opposition toimintaan, vasemmistoliiton kannattajista 46 prosenttia.Esimerkiksi perussuomalaisten kannattajista 76 prosenttia on tyytymätön hallitukseen, mutta toisaalta vain 20 prosenttia on tyytyväinen opposition toimintaan.mielikuvat suomalaisilla on vihreistä. Lähes puolet eli 46 prosenttia suomalaisista suhtautuu puolueeseen erittäin tai melko myönteisesti.Viime syksystä Sdp on noussut suomalaisten mielissä niukasti kokoomusta mieluisammaksi puolueeksi.Myönteisyyspuntari osoittaa Sdp:lle 37 prosentin, kokoomukselle 35 prosentin, vasemmistoliitolle 33 prosentin ja keskustalle 29 prosentin lukemia. Perussuomalaisiin erittäin tai melko myönteisesti suhtautuu tutkimuksen mukaan 16 prosenttia suomalaisista.vaikuttaa olevan vaikea saada kiinnostumaan tulevasta vaalisumasta.Maakuntavaaleista on edes melko kiinnostunut vain alle kolmannes eli 32 prosenttia suomalaisista. Eurovaaleista vähintään melko kiinnostunutta on 36 prosenttia kansasta.Luvut matavat hyvin matalalla verrattuna eduskuntavaalien kiinnostavuuteen. Eduskuntavaaleista kertoo olevansa vähintään melko kiinnostunut 62 prosenttia suomalaisista.