Pamin Ann Selin kävi taistoon työsuhdeturvan heikennyksiä vastaan: "Hallitus ottaa ohjeet suoraan Suomen Yrittäjien tavoitelistalta"

Viisi kysymystä Ann Selinille

eivät tahdo riittää kuvaamaan Palvelualojen ammattiliiton Pamin puheenjohtajan Ann Selinin https://www.hs.fi/haku/?query=ann+selinin tuohtumuksen määrää maan hallitukseen, joka kehysriihessään päätti helpottaa työntekijöiden irtisanomista ja nuorten pestaamista määräajaksi.”Molemmat ovat aivan järkyttäviä päätöksiä”, Selin tuhahtaa. Hän tyrmää ne myös lyhytnäköisiksi, mielivaltaisiksi, syrjiviksi, vanhanaikaisiksi ja jopa vaarallisiksi.Paheksunnan lisäksi liki 230 000 jäsenen ammattiliitossa on ryhdytty myös tekoihin.sitten muutama Pamin ammattiosasto ilmoitti jo selvittävänsä, ovatko niiden jäsenet valmiita poliittiseen lakkoon, jos maan hallitus myös antaa työsuhdeturvaa heikentävät lakiesitykset.”Emme me liittona mitään poliittista lakkoa tässä vaiheessa selvitä, mutta jos eivät muut keinot auta, torilla tavataan”, Selin lupaa.Muut keinot tarkoittavat näyttävää kampanjaa, joka sekin on melko poikkeuksellinen ammattiliiton toimi.”Ostimme mediasta isosti mainostilaa, jolla haluamme herättää niin päättäjät kuin jäsenemme huomaamaan, kuinka rajusti hallitus nyt hyökkää”, Selin perustelee koko sivun HS:n ja IS:n ilmoituksia, joissa kysytään, ”onko reilua”.Ilmoituksilla pyritään puhuttelemaan pienissä yrityksissä työskenteleviä, alle 30-vuotiaita työntekijöitä ja myös työttömiä, mutta kuvitukseksi valitut jääkiekkoilijat saattavat vaikeuttaa viestin perillemenoa kohderyhmille.hallitus päätti, että irtisanomismenettelyä henkilökohtaisista syistä kevennetään alle 20 hengen yrityksissä.Lisäksi alle 30-vuotiaan työsuhteen määräaikaisuutta ei tarvitsisi perustella, mikäli hän on ollut työttömänä vähintään kolme kuukautta. Hallitus kertoo tavoitteekseen lisätä työllisyyttä eli madaltaa yritysten kynnystä palkata uusia työntekijöitä.”Kehysriihessähän pitäisi puhua valtion budjetista! Eihän näillä ihmisten turvattomuutta ja pelkoa lisäävillä työsuhdeturvan heikennyksillä ole mitään tekemistä valtion budjetin kanssa”, Selin kummeksuu.keino ei Selinin mukaan myöskään lisäisi työllisyyttä.”On suuri mielikuvaharha, että määräaikainen työsuhde olisi työnantajalle riskittömämpi kuin vakituinen. Sehän on päinvastoin velvoittava, eikä sitä voi irtisanoa, kuten vakituista”, Selin huomauttaa.Viime vuonna yli puolet alan uusista työsuhteista solmittiin määräaikaisina, ja määrä on ollut kasvussa.Saksan palkansaajien tutkimuslaitos on Selinin mukaan selvittänyt, ettei määräaikaisten lisääminen edistä lainkaan työllisyyttä. ”Ei siis ole tehty mitään taustatyötä, kun näitä ideoita, kuten aiemmin pakkolait, heitellään”, Selin sanoo.vain haluaa murtaa irtisanomissuojaa, siirtää yrittämisen riskiä työntekijöiden niskaan ja lisätä työnantajan saneluvaltaa hivuttamalla eli vähittäisin askelin”, hän suomii.Pamissa on laskettu, että vaikka hallitus puhuu pienistä, alle 20 työntekijän yrityksistä, niitä on yrityksistä valtaosa. Pamin arvion mukaan alle 20 hengen yrityksissä työskentelee lähes puoli miljoonaa ihmistä, joiden työsuhdeturva vastedes olisi uhattuna.Selin uskoo, että hallituksen tavoite onkin lähinnä pelotella työntekijöitä viemällä heiltä työsuhdeturva: ”Tämä on outoa poliittista kulttuuria, jossa hallitus ottaa ohjeet suoraan Suomen Yrittäjien tavoitelistalta.”ihmettelee myös, miten hallitus käytännössä aikoisi keventää irtisanomista henkilökohtaisin syin, koska se on nytkin täysin mahdollista, mikäli siihen on asialliset ja painavat syyt.”Onko kyse siitä, että kuka tahansa tyyppi, jonka naama ei miellytä, voitaisiin vastedes irtisanoa?” Selin kysyy.”Tämä on niin fundamentaalinen asia, etten kyllä sitä edes mikroyrityksissä hyväksyisi”, Selin sanoo.Selinin mukaan hallitus haluaa nyt palata patruunahenkeen, jossa yrittäjä voi omassa firmassaan tehdä ihan mitä haluaa. ”Ei se kyllä kuulosta modernilta yhteiskunnalta tai sivistysvaltiolta”, Selin arvioi.Selin ei ymmärrä, miksi ”raharikkaat haluavat demonisoida ammattiyhdistysliikkeen ei-liikkeeksi, joka hamuaa vain valtaa”.leimaaminen alkoi Selinin mukaan finanssikriisin aikoihin: ”Hyvän stoorin ovat työnantajat ja porvaripuolueet kehittäneet ay-liikkeestä jarruliikkeenä, vaikka kyllä mekin haluamme uudistua. Työnantajat vain esittävät heikennyksiä uudistuksina.”Esimerkkeinä palkansaajajärjestöjen ajamista uudistuksista Selin mainitsee joustavat työaikajärjestelyt ja työsuojeluasiat. Myös paikallista sopimista on edistetty.Selin muistuttaa, että ay-liikettä tarvitaan vastakin pitämään työntekijän puolta, sillä työsuhteessa työnantaja on aina se vahvempi osapuoli.Selin puhuu Suomesta sopimusyhteiskuntana, jossa ei juuri protestoida kaduilla, toisin kuin monissa muissa maissa.”Se riippuu täysin tulevien vaalien tuloksista”, Selin vastaa kysymykseen, ovatko työntekijän aseman huononnukset saamassa jatkoa. Jo aiemmin hallitus on muun muassa pidentänyt koeaikaa, lyhentänyt taloudellisista tai tuotannollisista syistä irtisanottujen takaisinottovelvoitetta ja lisännyt pitkäaikaistyöttömien määräaikaisuuksia.puhuttaa nyt, ja kaduillakin tavalliset ihmiset pysäyttävät. Pitää siirtyä tekoihin eli vaikuttaa äänestämällä niin, että saadaan toisenlainen hallitus”, Selin sanoo.Selinin oman toimintakyvyn vei vuonna 2016 todettu aggressiivinen rintasyöpä, mutta hoidot päättyivät jo vuosi sitten. Puoli vuotta sitten alkoi järjestelmällinen kunnon kohotus kuntosalilla ja fustra-liikkeillä, jotka poistavat kireyksiä.Maaliskuulle venyneet työehtoneuvottelut olivat Selinin mukaan oiva koetinkivi osoittamaan, että ay-pomo on taas ”ihan iskussa”.

1. Kenen kanssa olit viimeksi lounaalla?

”Lounastin palvelualojen maailmanliiton UNI Global Unionin pääsihteerin Philip Jenningsin https://www.hs.fi/haku/?query=philip+jenningsin kanssa.”

2. Kuka työnantajaliiton edustaja ansaitsee kehut?

”Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala https://www.hs.fi/haku/?query=anna+lavikkala on kehittynyt tehtävässään paljon ja saanut laajakatseisuutta ja ymmärrystä.”

3. Minkä kirjan luit viimeksi?

”Minulla on kesken kirja Viimeinen tyttö. Se kertoo Irakin sodassa Isisin vangiksi joutuneesta 21-vuotiaasta Nadiasta, joka pakotetaan tunnustamaan islamia.”

4. Milloin suutuit viimeksi?

”En kovin helposti suutu, mutta yleisellä tasolla voi sanoa, että silloin kun ei sovitusta pidetä kiinni.”

5. Mitä teet viikonloppuna?

”Matkustan lauantaina Las Vegasiin, jossa on amerikkalaisen sisarjärjestön liittokokous. Siellä menee viikko.”