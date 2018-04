Politiikka

Harkimo pettyi kärki­paikkojen karattua, arvelee Petteri Orpo HS:lle – Yhteydet venäläisiin liikemiehiin ”eivä

Washington

Kokoomuksen

puheenjohtaja Petteri Orpo https://www.hs.fi/haku/?query=petteri+orpo arvelee Hjallis Harkimon https://www.hs.fi/haku/?query=hjallis+harkimon eron takana olevan pettymys siihen, ettei tämä saanut puolueessa tavoittelemiaan kärkipaikkoja.Harkimo ilmoitti torstaina eroavansa kokoomuksesta https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005647649.html . HS kertoi torstaina hänen ja Sdp:n entisen puoluesihteerin Mikael Jungnerin https://www.hs.fi/haku/?query=mikael+jungnerin suunnittelevan uutta poliittista liikettä, joka on jo tehnyt konkreettisia valmisteluja https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005648256.html asettaakseen ehdokkaita kevään 2019 eduskuntavaaleihin.”Varmaan kysymys on turhautumisesta. Täytyy tietysti miettiä puolueen näkökulmasta, onko tästä syytä oppia jotain”, Orpo sanoi perjantaina Washingtonissa, jossa hän osallistuu Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston kevätkokoukseen.”Olemme yrittäneet löytää jokaiselle eduskuntaryhmän jäsenelle mielekkään tehtävän. Niitä kärkipaikkoja on kuitenkin rajallinen määrä.”nostaa itse esiin ulkomaankauppaministerin paikan, johon valittiin helmikuussa Orpon lähipiiriin luettu Anne-Mari Virolainen https://www.hs.fi/haku/?query=anne-mari+virolainen . Virolainen oli Orpon mukaan koulutuksensa, osaamisensa ja taustansa takia oivallinen valinta tehtävään.”Eduskuntaryhmässä on jokaiselle paikalle tarjolla vaikka kuinka monta kyvykästä ihmistä, mutta vain yhden voi valita”, Orpo sanoo. ”Ja sama on tilanne missä tahansa uudessakin liikkeessä.”

Oletteko kuullut, että Harkimolle olisi luvattu kokoomuksesta ministerinpaikka?

”En ole kuullut.”

Olisiko Harkimo mielestänne sopiva ja pätevä ministeriksi?

Orpo on hiljaa pari sekuntia ennen kuin vastaa: ”Miksei? Paljon hyviä ominaisuuksia.”

Olivatko Harkimon Venäjä-yhteydet ongelma ministeripaikkoja täytettäessä?

”En halua niitä arvioida, kun ei ole tarpeen. Jokaisen valinnan kohdalla on kokonaisuus. Niihin vaikuttaa monia asioita, ja niihin liittyy erilaisia kysymyksiä.”

Olisiko esimerkiksi ulkomaankauppaministeriksi voitu valita henkilö, jolla on liiketoimia Yhdysvaltain sanktiolistalla olevien liikemiesten kanssa?

”Ei se ainakaan helpota asiaa. Näissä asioissa pitää olla näinä päivinä todella tarkka. Minä olen. Olen luvannut tehdä paikkoihin sellaisia valintoja, jotka ovat päteviä, kestäviä ja kokonaisuutena parhaita mahdollisia.”

Jokereiden toiminnan tappioita on tiettävästi katettu venäläisellä rahalla. Tällaisista asioista on viime aikoina nostettu vakavia kysymyksiä Yhdysvalloissa. Entä Suomessa?

”On käynyt mielessä tämä.”ei ainakaan vielä usko, että Harkimon ja Jungnerin liike olisi asettamassa ehdokkaita tuleviin vaaleihin.”En minä pidä vielä todennäköisenä, että tässä olisi mitään suurta tapahtumassa.”Harkimo on haukkunut julkisesti kokoomuksen politiikan ja johtamisen. Hänen mukaansa asioista päätetään puolueessa niin pienessä piirissä, että päättäjät mahtuvat pieneen autoon.”Onhan tuollainen vetävä tapa saada huomiota, mutta en kyllä tunnistanut siitä itseäni yhtään”, Orpo sanoo.”Ei minua ole yleensä autoritäärisyydestä syytetty, liiasta kuuntelemisesta joskus kylläkin.”Video näyttää, miten Harkimo arvosteli kokoomuksen johtamista. Juttu jatkuu videon jälkeen.tiukasti Orpo torjuu kritiikin siitä, ettei kokoomus olisi puolustanut markkinataloutta.”Väitän, että yksikään hallitus ei ole tehnyt yhtä paljon kilpailun vapauttamiseksi kuin tämä”, Orpo sanoo ja listaa kauppojen aukioloaikojen vapauttamisen, liikennekaaren, alkoholilain uudistamisen ja raidekilpailun vapauttamisen.”Apteekit ovat vielä kesken, mutta se ei ole kokoomuksesta kiinni.”Yritystuet ovat Orpon mukaan ”sitten oma asiansa”.”Niiden uudistaminen on osoittautunut todella vaikeaksi. Kun jotain uudistamista mietitään, siinä on äkkiä toisessa vaakakupissa kymmenentuhatta työpaikkaa.””Kokoomus on tässä maassa ainoa oikeasti markkinaliberaali puolue. Muut ovat näissä asioissa paljon konservatiivisempia. Jos näitä asioita haluaa Suomessa edistää, paras paikka siihen on kokoomus.”sanoo, että kokoomuksenkin on tässä tilanteessa syytä katsoa peiliin. ”Jokaisen puolueen pitää uudistaa toimintaansa luodakseen ihmisille nykyaikaisia kanavia vaikuttaa.”Harkimon–Jungnerin liikkeelle hän ei kuitenkaan näe aatteellista tarvetta eikä pohjaa.”Kyse taitaa olla ennen muuta mediailmiöstä. Mediapersoonat haluavat kokeilla siipiään.”