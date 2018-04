Politiikka

Eduskunnan turvallisuusosasto saa kovat nuhteet oikeusasiamieheltä vierailijalistojen hävittämisestä

Eduskunnan

Päätös liittyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oikeusasiamiehen

Vierailijatietojen