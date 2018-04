Sdp esittää isoa veromuutosta: Eläke- ja sijoitusrahastojen ja säätiöiden saamat osingot verolle – uusi lähdevero koskisi myös ammattiliittoja

Politiikka

Sdp esittää isoa veromuutosta: Eläke- ja sijoitusrahastojen ja säätiöiden saamat osingot verolle – uusi lähdev

Sdp:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sdp:n

Sdp:n

Yhteisöjen

Sdp perustelee

Timo Harakka