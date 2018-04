Politiikka

Harry Harkimo on pelimies vailla vertaa, mutta politiikka on puurtamista eikä televisioshow’ta

Liikemies

Vika ei ole sen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Politiikka tarvitsee perusteellista uudistumista.”

Politiikassa

”Joku puolue tai poliitikko voisi vaikka kokeilla rehellisyyttä.”

Politiikka

Kirjoittaja on kokenut politiikan toimittaja, joka on työskennellyt sanoma- ja aikakauslehdissä.