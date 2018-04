Naton sotaharjoitus syksyllä Norjassa ulottuu myös Suomeen ja Ruotsiin – kyseessä on suurin harjoitus Pohjoismaissa vuosiin

Politiikka

Naton sotaharjoitus syksyllä Norjassa ulottuu myös Suomeen ja Ruotsiin – kyseessä on suurin harjoitus Pohjoism

Bryssel

Norjassa

Naton

Norjan

Trident Juncture 2018

lokakuun lopussa järjestettävä Naton suuri sotaharjoitus kattaa käytännössä suuren osan Pohjolasta, ja osia harjoituksesta järjestetään myös Suomessa ja Ruotsissa. Asia vahvistetaan Naton päämajassa ja Norjan puolustusvoimien tiedotteissa.Kyseessä on suurin sotaharjoitus vuosikausiin Norjassa tai Pohjoismaissa ylipäätään. Trident Juncture -nimiseen harjoitukseen osallistuu noin 35 000 sotilasta, yli 60 alusta ja 130 lentokonetta yhteensä 30 maasta. Nato-maiden lisäksi harjoitukseen osallistuvat Suomi ja Ruotsi.”Harjoitus perustuu todelliseen maantieteeseen”, kuvaili Naton edustaja, joka kertoi sotilasliiton tämän vuoden harjoitusohjelmasta nimettömyyden ehdolla. Useimmiten sotaharjoituksille luodaan fiktiivinen maantieteellinen sijainti.edustajan mukaan todellinen maantiede oli perustana myös ensimmäisessä ja ainoassa aiemmassa Trident Juncture -harjoituksessa vuonna 2015. Silloin harjoitusalue ulottui kuitenkin Italiasta Espanjaan ja Portugaliin, eikä silloin ollut samanlaisia jännitteitä länsimaiden ja Venäjän välillä kuin Pohjois-Euroopassa nyt.Harjoitukselle hahmotellun vaikutusalueen mittasuhteita havainnollistetaan karttakuvalla, johon vedetty punainen ympyrä pitää sisällään Norjan, Ruotsin ja Suomen kokonaisuudessaan.puolustusvoimien tiedotteessa täsmennetään, että ”pieni osa harjoituksesta tapahtuu Ruotsissa, Suomessa ja Islannissa. Joitakin toimintoja järjestetään Itämerellä.”Kyseessä on eri puolustushaarojen yhteinen ”korkean intensiteetin harjoitus”, sanotaan Natossa. Päätavoitteena on harjoittaa Naton NRF-valmiusjoukkoja ja Naton perussopimuksen viidennen artiklan mukaista yhteispuolustusta.Viides artikla ei koske Suomea ja Ruotsia, jotka eivät ole Naton jäseniä. Vakiintuneiden ilmaisujen mukaan ne harjoittelevat valmiuksia oman alueensa puolustamiseen sekä sotilaallisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen, johon on nyt lakiperusteiset edellytykset.-harjoitusta kuvataan Natossa myös ilmaisulla ”korkean näkyvyyden harjoitus”. Näkyvyys on kohdistettu Venäjälle.Naton harjoitusohjelmaa ohjaa paluu kriisinhallintapainotuksesta jäsenmaiden keskinäiseen puolustukseen sen jälkeen, kun Venäjä ryhtyi käyttämään sotilaallista voimaansa Ukrainassa neljä vuotta sitten.Naton tämän vuoden pääharjoituksen järjestämistä ei ole piiloteltu, vaan Nato on päin vastoin pyrkinyt saamaan sille julkisuutta. Myös avoimuuden alleviivaamisen osoite on Venäjä, jota syytetään länsimaissa salaamisesta ja harhautuksista omien harjoitustensa kohdalla.Norjan harjoituksen ilmoitettu koko ylittää reippaasti sovitut rajat ulkomaisten tarkkailijoiden kutsumiseksi paikalle, ja niin ilmeisesti hyvin korostetusti tehdään.Suuren sotaharjoituksen järjestäminen Norjassa on ollut tiedossa jo vuosia. Natossa hahmotetaan harjoitussuunnitelmia viiden vuoden aikavälillä, ja suunnitelmien toteuttamiseen varataan vähintään kaksi vuotta.Myös Suomen osallistuminen harjoitukseen on ollut tiedossa jo pitkään. Trident Juncture on mukana presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan viime vuoden puolella hyväksymässä harjoitusohjelmassa.