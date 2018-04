Sampo Terho ei usko sinisten joukkopakoon eduskuntavaalien lähestyessä: ”Ketään ei otettu väkisin mukaan eikä yritetä pitää väkisin”

Politiikka

Sampo Terho ei usko sinisten joukkopakoon eduskuntavaalien lähestyessä: ”Ketään ei otettu väkisin mukaan eikä

”Aamulla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sinisten

Hallituspuolueiden

Niin,

Ei sillä

Eduskuntavaaleihin

Viisi kysymystä Sampo Terholle

1 Kuka lobbasi sinua viimeksi?

2 Kuka opposition edustaja ansaitsee kehut?

3 Minkä kirjan luit viimeksi?

4 Mitä teet viikonloppuna?

5 Missä olet vuoden kuluttua?