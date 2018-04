Politiikka

Suomen edustustot Brysselissä nipistivät palkka­kuluissa, työntekijät haastoivat oikeuteen – nyt lähetystöt jo

Bryssel

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomella

Hallintojohtaja Ari Rouhe sanoo, että belgialaisoikeuden päätös oli ”yllätys ja pettymys”.

Edustustojen

Edustustot joutuvat maksamaan takautuvasti indeksikorotukset, korot sekä oikeudenkäyntikulut.

Ulkoministeriön

”Oikeuden päätös

Työntekijöiden

”Meidän suurlähetystömme ovat pienlähetystöjä.”

Rouheen

Belgia