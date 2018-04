Kokoomusryhmä tyrmää lähes yksimielisesti Orpoa koskevan arvostelun – ”Puolueessa ei ole koskaan ollut yhtä demokraattista johtajaa”

Politiikka

Kokoomusryhmä tyrmää lähes yksimielisesti Orpoa koskevan arvostelun – ”Puolueessa ei ole koskaan ollut yhtä de

Kokoomuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos

Lähes

Yksi

Esimerkiksi

Monet